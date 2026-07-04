Baja 33% homicidio doloso durante mes del Mundial

CDMX.- En el mes del arranque del Mundial 2026 en México, las víctimas de homicidio doloso bajaron 33.5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de mil 818 asesinatos en junio de 2025 a mil 209 en junio de este año, de acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad federal. La disminución representa 609 víctimas menos entre ambos meses y coloca a junio de 2026 como el periodo con menos homicidios dolosos en lo que va del año.

De acuerdo con los reportes diarios elaborados con información de Fiscalías estatales y dependencias federales, el promedio diario de asesinatos pasó de 60.6 casos en junio del año pasado a 40.3 durante junio de este año. El descenso también se reflejó frente a mayo pasado, cuando se reportaron mil 318 víctimas de homicidio doloso, contra las mil 209 de junio, una baja de 8.3 por ciento. FACTOR COPA DEL MUNDO La reducción se registra durante el despliegue del operativo federal por la Copa del Mundo, que arrancó el 11 de junio en la Ciudad de México con acciones de vigilancia, inteligencia y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en las sedes mundialistas. Como parte del Plan Kukulcán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades locales reforzaron la seguridad con patrullajes, monitoreo, vigilancia aérea y centros de coordinación.

De acuerdo con la tendencia mensual presentada por el Gabinete de Seguridad, enero de 2026 registró mil 468 homicidios dolosos; febrero, mil 279; marzo, mil 448; abril, mil 409, y mayo, mil 318. FOCOS DE VIOLENCIA Sin embargo, pese a la reducción nacional, entidades como Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Morelos se mantienen como focos de violencia por disputas entre grupos criminales. En Sinaloa, la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa mantiene una ola de asesinatos principalmente en Culiacán y municipios del sur de la entidad.

En Guanajuato, autoridades federales mantienen operativos contra células dedicadas al huachicol, narcomenudeo y extorsión, mientras que en Morelos se han identificado disputas por el control territorial entre grupos delictivos. En el corte diario del 28 de junio, por ejemplo, se reportaron 53 homicidios dolosos en el país. Sinaloa encabezó la lista con siete víctimas en 24 horas, seguido de Guanajuato con cinco, Chihuahua y Estado de México con cuatro cada uno, además de Baja California y Jalisco con tres.

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