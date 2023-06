Pide protección ex secretaria de Ayuntamiento de Múzquiz tras acusar corrupción de la alcaldesa

Tras denunciar públicamente supuestos desvíos millonarios que rondarían los 60 millones de pesos, Karla Mónica Escalera Mendoza, ex secretaria del Ayuntamiento de Múzquiz, solicitó la protección de los gobiernos federal y estatal, asegurando que si algo le llega a pasar, a ella o a su familia. que se investigue a la alcaldesa Tania Flores y a su hermano Antonio, diputado local electo, como presuntos responsables.

La alcaldesa le advirtió que tenga cuidado con lo que dice de lo contrario “se va a dejar caer con todo” y ya lo ha hecho con otras personas, cuando la señalan las reprime y la perjudica.

TE PUEDE INTERESAR: Ante acusaciones de irregularidades en su gobierno, Tania Flores afirma que todo es ‘político’

De Tony Flores, a través de terceras personas le han informado que la amenaza y “que me va a mandar a la ch... que me va a esculcar toda mi casa, la papelería, que quiere todo lo que tengo y que no voy a acabar bien”.

Escalera Mendoza ocupó la Secretaría del Ayuntamiento de enero del 2022 al 11 de enero de este año. Optó por renunciar al darse cuenta -afirmó- de la triangulación de recursos, la creación de empresas que dirigen prestanombres de los hermanos y el manejo irregular del erario, operaciones que involucran a los hermanos y que pueden detectarse con auditorías por parte de ambos niveles de gobierno y revisando la salida y el destino final del dinero.

Nepotismo, desvío de recursos, duplicidad de recibos en el cobro de multas, adjudicaciones directas a empresas familiares (dirigidas por prestanombres, sin conocimientos, experiencia o modo económico de hacerlo) y descuento del aguinaldo que por ley les correspondía a la burocracia, son algunas de las irregularidades detectadas y de las cuales, aseguró, tiene las pruebas en resguardo para entregarlas a las autoridades.

“Obras de adjudicación directa, en todas hubo manipulación, se beneficiaban ellos, no daban trabajo a contratistas del Ayuntamiento. Siempre buscaron beneficios para ellos (la alcaldesa y el diputado electo) constituyeron empresas nuevas donde hicieron contratos y luego dirigieron el dinero hasta llegar a las arcas de sus cuentas bancarias”, aseveró.

Todas las obras de pavimentación las ejecutaron a través de empresas de Antonio Flores; los camiones de basura son chatarra (se descomponen y arreglan a costa del erario) y la alcaldesa los presta al Municipio a través de una empresa de su propiedad. Igual ocurre con la renta de pipas de agua y de las barredoras.

“Las pipas no se utilizaron de septiembre a enero y siguieron cobrando la renta de las pipas, hubo mucha agua, no era necesario las pipas y como secretaria del Ayuntamiento tienes que firmar contratos de Contraloría, Tesorería y Secretaría... No estoy de acuerdo cuando voy descubriendo a dónde se iban los dineros de esos contratos”, argumentó.

Aseguró que cobran en la nómina la madre, la hermana y el cuñado, pero a través de otras personas que viven en otros municipios.