Pide Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, trabajo conjunto para analizar ley contra el feminicidio

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    Pide Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, trabajo conjunto para analizar ley contra el feminicidio
    Rubén Moreira Valdez pidió que diputados y senadores analicen de manera conjunta la iniciativa contra el feminicidio. CORTESÍA

El legislador plantea un Parlamento Abierto con especialistas, colectivas, familiares de víctimas, fiscalías y autoridades

El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, promover los acuerdos necesarios para que el análisis y eventual dictaminación de la iniciativa que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio se realicen mediante trabajos en conferencia entre ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

A través de una carta, el coordinador de la bancada del PRI señaló que la propuesta, presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal y turnada a comisiones del Senado de la República, plantea modificaciones en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, además de establecer disposiciones para la atención integral de las víctimas y la reparación del daño.

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Moreira Valdez sostuvo que, por el alcance nacional de la iniciativa y sus posibles implicaciones para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, el proyecto requiere un análisis conjunto entre diputados y senadores.

PLANTEAN ANÁLISIS CONJUNTO

El legislador propuso que los integrantes del Congreso conozcan con anticipación el contenido y los alcances de la iniciativa, intercambien observaciones técnicas y construyan acuerdos que permitan definir una legislación aplicable en todo el País.

También planteó la realización de un Parlamento Abierto para incorporar las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, colectivas de mujeres, familiares de víctimas, especialistas, instituciones académicas, fiscalías, autoridades responsables de la atención a víctimas y legisladores de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con Moreira Valdez, este ejercicio permitiría conocer experiencias, revisar posibles implicaciones jurídicas y presupuestarias, así como evaluar las capacidades institucionales necesarias para poner en práctica las disposiciones que eventualmente sean aprobadas.

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PIDEN ESCUCHAR A VÍCTIMAS Y ESPECIALISTAS

El coordinador priista consideró necesario incluir en la discusión a quienes han participado directamente en labores de prevención, investigación, sanción y atención de la violencia feminicida, con el propósito de identificar retos y posibles obstáculos en la aplicación de la nueva legislación.

Sostuvo que el proceso debe desarrollarse con participación de instituciones, especialistas, organizaciones y víctimas, al considerar que sus aportaciones pueden contribuir a revisar y fortalecer el contenido de la propuesta.

En su documento, Moreira Valdez señaló que una legislación de este alcance requiere la participación de ambas Cámaras y un análisis amplio de sus disposiciones, con el objetivo de establecer mecanismos para prevenir y sancionar el feminicidio, atender la impunidad y garantizar a las víctimas y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

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