Plantea Rubén Moreira, diputado por Coahuila, IVA cero para internet, telefonía celular y plataformas educativas

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Coahuila
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    Plantea Rubén Moreira, diputado por Coahuila, IVA cero para internet, telefonía celular y plataformas educativas
    La propuesta presentada por Rubén Moreira Valde también contempla los servicios digitales destinados a la enseñanza, capacitación y formación académica. CORTESÍA

La propuesta busca reducir el costo de servicios digitales y facilitar su acceso, especialmente entre hogares con menores ingresos

El diputado federal por Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, presentó una iniciativa para establecer una tasa de IVA de cero por ciento a los servicios de internet de uso doméstico, telefonía celular de uso familiar y plataformas educativas digitales.

La propuesta plantea adicionar las fracciones V, VI y VII al artículo 20-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el argumento de que la conectividad y el acceso a herramientas digitales forman parte de las necesidades cotidianas de los hogares.

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Moreira Valdez sostuvo que el acceso a internet, la telefonía y la educación en línea dejaron de ser servicios asociados exclusivamente al entretenimiento y se han convertido en herramientas utilizadas para actividades educativas, laborales, informativas y de comunicación.

De acuerdo con la ENDUTIH 2024 del INEGI, 83.1 por ciento de las personas de seis años y más utilizó internet, equivalente a alrededor de 100 millones de personas, mientras que 98.6 millones utilizaron teléfono celular.

BUSCAN REDUCIR COSTO DE LA CONECTIVIDAD

El legislador argumentó que la aplicación del IVA a estos servicios representa un costo adicional para las familias y puede dificultar el acceso de los sectores con menores ingresos.

También señaló las diferencias entre las zonas urbanas y rurales. En 2024, 86.9 por ciento de las personas en localidades urbanas utilizó internet, frente a 68.5 por ciento en las rurales, de acuerdo con el INEGI.

La iniciativa plantea que una reducción de la carga fiscal permitiría facilitar el acceso a servicios de conectividad y herramientas digitales, particularmente para los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a este tipo de gastos.

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Moreira Valdez señaló que su propuesta también toma como referencia los compromisos internacionales de México en materia de inclusión digital y educación, así como el mandato constitucional que reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y los servicios de banda ancha.

El planteamiento deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados antes de que pueda determinarse si se modifica la legislación fiscal.

La iniciativa incluye entre sus objetivos reducir las barreras económicas para el acceso a internet, telefonía celular y servicios digitales de enseñanza, capacitación y formación académica en línea.

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