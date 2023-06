Piden a FGE resolver caso de atropellamiento en Arteaga; involucran a subdirectora de UAdeC

Una familia arteaguense realizó una denuncia pública contra elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de una serie de omisiones y posibles negligencias que han ocurrido sobre la investigación de un atropellamiento que sufrió uno de los familiares, quien quedó herido de gravedad y requirió una operación para casi todas sus costillas.

El caso se registró al final de la primera semana de junio en la colonia Ejidal de Arteaga, cuando uno de los hermanos de la familia Flores Flores fue abandonado a su suerte a las afueras de la casa de sus padres y con pérdida de conciencia.

Su hermana relata que se percataron de que alguien estaba herido al exterior de su vivienda y que, luego de escuchar un grito de auxilio, fue entonces cuando se dieron cuenta de que era Antonio.

De acuerdo con la familia, en el Hospital General de Saltillo el primer diagnóstico médico arrojó que el hombre había sufrido un atropellamiento que le había perjudicado todo el torso de su cuerpo, desde la cadera hasta el pecho.

Entre las heridas, están 18 costillas fracturadas para cuya operación les requirieron 98 mil pesos, más otros 15 mil por medicamentos especiales. Además, presentó los dos pulmones perforados y aire en el corazón.

TE PUEDE INTERESAR: Clínica del Magisterio en Coahuila vuelve a brindar servicio... pero le faltan médicos generales, odontólogos, pediatras

La familia sospecha de la subdirectora de la Escuela de Bachilleres de Arteaga, incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila, puesto que al día siguiente del suceso, ella misma, quien sostenía una relación de confianza con Antonio, acudió al hospital manifestando que fue quien lo había llevado a las afueras de su casa a petición de él y que anteriormente habían discutido.

“Después ya no se aclaró si discutieron o no porque mi hermano apenas declaró porque estuvo inconsciente. No recuerda muchas cosas, pero ella sí lo mencionó en el hospital. Además, nos preguntamos por qué no tocó ni siquiera la puerta.

“En los comentarios que hemos tenido también la han señalado de que pudiera haber consumido alguna droga, pero esto no nos lo han comprobado con un examen”, expresó la hermana del herido.

En la denuncia que realizaron a través de VANGUARDIA, informaron que incluso identificaron en una cámara cercana que la mujer, a bordo de una camioneta, esperó en la esquina aparentemente a que auxiliaran a Antonio y después huyó, sin embargo, nunca hizo acto de presencia.

En lo que respecta al auxilio de justicia, la hermana de Antonio reclama que hasta ahora la Fiscalía no les ha informado avances sobre el caso, resguardaron la camioneta de la subdirectora sin que se les diera información sobre si existe el hallazgo de un dato.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Felicidades a los pequeños científicos! Coecyt premia los mejores proyectos de la Feria de Ciencias Coahuila

La hermana informó que a pesar de que la denuncia de los hechos exhibe lesiones que ponen en riesgo la vida, la FGE no les ha indicado si inició una carpeta de investigación, e incluso, señaló que la ministerio público les comentó que no necesitarían a un abogado que les asesorara por fuera, ni tampoco sobre si tendrían acceso a un asesor jurídico de ley.

“También nos dimos cuenta de que querían sacar declaraciones de mi hermano sobre la discusión. Pensamos nosotros que quieren darle la vuelta al caso, cambiarlo y ponerla a ella como víctima”, expresó la hermana.

Ahora, la familia pide que además de que le gustaría obtener respuestas de la autoridad, la mujer a quien señalan como posible responsable se haga cargo de los gastos hospitalarios -que sin tomar en cuenta el cargo por el internamiento- ya rebasan los 100 mil pesos que fueron conseguidos por el padre de la familia y que representarán una deuda en pro de salvar la vida de su hermano.