Piden dar capacitación a despedidos de GM Ramos Arizpe

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Piden dar capacitación a despedidos de GM Ramos Arizpe
    A pesar de una inversión de 1,000 millones de dólares en sus instalaciones, General Motors no garantiza la recuperación de los empleos perdidos debido a la posible transición hacia procesos automatizados. AP
Reforma
por Reforma

El objetivo es colocar a los ex-empleados en otras empresas de la región para evitar la fuga de mano de obra calificada

Para que la modernización industrial no se traduzca en pérdida permanente de puestos de trabajo para la mano de obra mexicana, Tereso Medina Ramírez, dirigente sindical de la CTM en Coahuila, pidió capacitación para la reconversión laboral.

Medina señaló lo anterior tras informar que se busca reinsertar a las 1,900 personas despedidas recientemente por la planta de General Motors en Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Sigrama inaugura nueva planta en Torreón y refuerza su liderazgo tecnológico

El líder sindical destacó que, a la par del despido de casi 2,000 plazas, la empresa anunció una inversión de 1,000 millones de dólares; sin embargo, no asegura el regreso de los puestos perdidos, ya que podría destinarse a la automatización.

Señaló que buscan la colocación de los ex-empleados para que la mano de obra permanezca en la región.

Trabajadores afectados por el reciente recorte de 1,900 plazas en la planta de Ramos Arizpe; el sindicato busca su pronta reinserción en el mercado laboral de la región.
Trabajadores afectados por el reciente recorte de 1,900 plazas en la planta de Ramos Arizpe; el sindicato busca su pronta reinserción en el mercado laboral de la región. CORTESÍA

Medina consideró que la situación que enfrenta la industria automotriz, como en Ramos Arizpe, debe analizarse también de cara a la próxima revisión del T-MEC.

“En ese proceso se debe defender la permanencia de inversiones, la integración de las cadenas productivas en América del Norte y, sobre todo, la estabilidad de los empleos mexicanos vinculados al sector automotriz y de autopartes”, dijo.

Tereso Medina Ramírez, dirigente de la CTM en Coahuila, hace un llamado urgente a la capacitación para la reconversión laboral ante el avance de la automatización en la industria.
Tereso Medina Ramírez, dirigente de la CTM en Coahuila, hace un llamado urgente a la capacitación para la reconversión laboral ante el avance de la automatización en la industria. ARCHIVO VANGUARDIA

También planteó que los sindicatos tengan presencia en la revisión del T-MEC a través de su participación en el “Cuarto de Junto”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con representantes de la AMIA y anuncia plan integral para la industria automotriz

Medina hizo un llamado para proteger la planta productiva nacional en el contexto de la revisión del T-MEC.

“Estoy planteando acelerar el Plan México, y que la alianza de trabajadores, empleadores y Gobierno se dé en el seno del apoyo solidario para seguir defendiendo los intereses nacionales, así como la defensa de los empleos de México”, apuntó.

