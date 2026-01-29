Piden dar capacitación a despedidos de GM Ramos Arizpe

Para que la modernización industrial no se traduzca en pérdida permanente de puestos de trabajo para la mano de obra mexicana, Tereso Medina Ramírez, dirigente sindical de la CTM en Coahuila, pidió capacitación para la reconversión laboral.

Medina señaló lo anterior tras informar que se busca reinsertar a las 1,900 personas despedidas recientemente por la planta de General Motors en Ramos Arizpe.

El líder sindical destacó que, a la par del despido de casi 2,000 plazas, la empresa anunció una inversión de 1,000 millones de dólares; sin embargo, no asegura el regreso de los puestos perdidos, ya que podría destinarse a la automatización.

Señaló que buscan la colocación de los ex-empleados para que la mano de obra permanezca en la región.