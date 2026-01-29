Piden dar capacitación a despedidos de GM Ramos Arizpe
El objetivo es colocar a los ex-empleados en otras empresas de la región para evitar la fuga de mano de obra calificada
Para que la modernización industrial no se traduzca en pérdida permanente de puestos de trabajo para la mano de obra mexicana, Tereso Medina Ramírez, dirigente sindical de la CTM en Coahuila, pidió capacitación para la reconversión laboral.
Medina señaló lo anterior tras informar que se busca reinsertar a las 1,900 personas despedidas recientemente por la planta de General Motors en Ramos Arizpe.
El líder sindical destacó que, a la par del despido de casi 2,000 plazas, la empresa anunció una inversión de 1,000 millones de dólares; sin embargo, no asegura el regreso de los puestos perdidos, ya que podría destinarse a la automatización.
Señaló que buscan la colocación de los ex-empleados para que la mano de obra permanezca en la región.
Medina consideró que la situación que enfrenta la industria automotriz, como en Ramos Arizpe, debe analizarse también de cara a la próxima revisión del T-MEC.
“En ese proceso se debe defender la permanencia de inversiones, la integración de las cadenas productivas en América del Norte y, sobre todo, la estabilidad de los empleos mexicanos vinculados al sector automotriz y de autopartes”, dijo.
También planteó que los sindicatos tengan presencia en la revisión del T-MEC a través de su participación en el “Cuarto de Junto”.
Medina hizo un llamado para proteger la planta productiva nacional en el contexto de la revisión del T-MEC.
“Estoy planteando acelerar el Plan México, y que la alianza de trabajadores, empleadores y Gobierno se dé en el seno del apoyo solidario para seguir defendiendo los intereses nacionales, así como la defensa de los empleos de México”, apuntó.