Sheinbaum se reúne con representantes de la AMIA y anuncia plan integral para la industria automotriz

México
/ 29 enero 2026
    Sheinbaum se reúne con representantes de la AMIA y anuncia plan integral para la industria automotriz
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión estratégica con representantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y directivos de las principales armadoras del país.

Claudia Sheinbaum se reúne con la AMIA y CEO automotrices para lanzar un plan integral que reduzca costos, trámites y riesgos por aranceles de Estados Unidos

En un encuentro privado realizado en Palacio Nacional, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, dialogó con CEO de marcas como General Motors, Ford, BMW, Nissan, Honda, Toyota, Volkswagen, Audi y Mercedes-Benz, con el objetivo de construir una estrategia conjunta que proteja la competitividad del sector.

Acompañada por su gabinete en materia de economía, energía, seguridad, trabajo y medio ambiente, Sheinbaum subrayó que el gobierno federal trabajará de la mano con la industria para diseñar un plan integral que simplifique procesos y fortalezca la operación de las empresas armadoras en México.

El sector enfrenta un entorno complejo debido a los aranceles estadounidenses, la reducción de exportaciones, el aumento de costos logísticos y los ajustes en producción, factores que han impactado en las jornadas laborales y la estabilidad económica de algunas plantas.

PLAN PARA REDUCIR TRÁMITES, COSTOS Y RIESGOS

El plan contempla la creación de una comisión intersecretarial encargada de realizar un diagnóstico integral de los obstáculos que enfrenta la industria automotriz, con la finalidad de eliminar trabas, agilizar trámites y optimizar la operación empresarial.

Entre los temas abordados se encuentran seguridad, energía, requisitos laborales, infraestructura, logística, medio ambiente y obligaciones fiscales, buscando garantizar condiciones que permitan mantener la manufactura automotriz en el país y proteger miles de empleos.

El gobierno federal también busca evitar la cancelación de operaciones en México, ante la preocupación de que las medidas comerciales de Estados Unidos provoquen el traslado de inversiones a otros mercados.

QUIÉNES INTEGRAN LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL

La comisión estará integrada por los titulares de Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad, Infraestructura, Energía y Medio Ambiente, así como representantes del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional, con el fin de coordinar políticas públicas que fortalezcan al sector.

Claudia Sheinbaum destacó que la industria automotriz aporta 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidándose como uno de los pilares económicos más relevantes del país.

La colaboración entre el gobierno y las armadoras busca asegurar la permanencia de inversiones, la generación de empleos y el crecimiento sostenible del sector frente a los retos del comercio internacional.

DATOS CURIOSOS

· La industria automotriz representa cerca del 4.5% del PIB nacional

· México es uno de los principales exportadores de vehículos a Estados Unidos

· Las armadoras generan cientos de miles de empleos directos e indirectos

· La comisión incluye dependencias de economía, energía, seguridad y aduanas

