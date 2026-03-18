Aclara Piedras Negras observaciones de la ASF: descartan desvío de recursos en ejercicio 2024

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Piedras Negras
/ 18 marzo 2026
    Aclara Piedras Negras observaciones de la ASF: descartan desvío de recursos en ejercicio 2024
    Autoridades municipales explicaron que las observaciones de la ASF se debieron a faltantes de documentación. ARCHIVO
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

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Autoridades municipales de Piedras Negras aclaran que las observaciones de la ASF corresponden únicamente a documentación faltante y no a desvío de recursos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades municipales aclararon que las observaciones emitidas en el informe individual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corresponden únicamente a faltantes de documentación y no a desvío de recursos, como se difundió en algunas versiones.

Durante su intervención, señalaron que acudieron a una audiencia para complementar los expedientes señalados por la auditoría, logrando integrar la documentación que en su momento no fue localizada en los archivos.

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Explicaron que este proceso se concretó gracias a la apertura de las instancias correspondientes, que permitieron revisar los expedientes originales y obtener los documentos faltantes.

La funcionaria subrayó que en ningún momento se detectó desvío de recursos en el ejercicio 2024, insistiendo en que las observaciones derivaron únicamente de inconsistencias administrativas relacionadas con la integración de expedientes.

Agregó que algunos señalamientos fueron malinterpretados públicamente, pues el informe de la ASF disponible en su plataforma oficial establece con claridad que se trataba de documentación faltante y no de irregularidades financieras.

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Entre los casos observados se encuentran procesos de licitación, como la adquisición de camionetas, en los que se solicitaban documentos que sí existían, pero que debían integrarse correctamente para su validación.

Finalmente, indicó que aún persisten algunas observaciones en proceso de solventación, dentro de los plazos establecidos, y reiteró el compromiso de continuar trabajando en la integración de la información necesaria para cerrar completamente el proceso administrativo.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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