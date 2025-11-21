Acuña: Llaman a reforzar cuidados de mascotas por bajas temperaturas

ACUÑA, COAH.- Ante el marcado descenso de temperaturas, especialistas en cuidado animal llaman a reforzar las medidas de protección para perros y gatos durante la temporada invernal.

Heriberto Leal Carrasco, responsable de Estética Canina Amigos, subrayó que mantener a las mascotas dentro de casa y ofrecerles un espacio cálido y aislado es la acción más importante para evitar enfermedades relacionadas con el frío.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: Sin incidentes desfile por la Revolución Mexicana gracias a despliegue policial

Señaló que los perros de razas pequeñas, de pelo corto o adultos mayores requieren abrigo adicional, así como una supervisión constante de su alimentación e hidratación.

El especialista recomendó proteger sus patas del contacto con químicos o superficies heladas durante los paseos mediante botines o limpiándolas al regresar a casa.

Añadió que si los animales permanecen en exteriores, deben contar con un área techada y sin corrientes de aire, preferentemente una caseta bien aislada con mantas o materiales que impidan el paso del frío.

También sugirió consultar al veterinario sobre ajustes en la dieta, pues en invierno los animales gastan más energía para mantenerse calientes.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Piedras Negras genera polémica tras acudir a juego de la Selección en San Antonio con funcionarios

Leal Carrasco recordó que no es conveniente cortar ni afeitar el pelaje en esta época, aunque sí mantenerlo cepillado. Además, pidió estar alerta ante señales como temblores, rigidez muscular, respiración lenta o búsqueda insistente de refugio, ya que podrían indicar hipotermia y requerir atención veterinaria inmediata.