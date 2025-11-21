Piedras Negras: Sin incidentes desfile por la Revolución Mexicana gracias a despliegue policial

Piedras Negras
/ 21 noviembre 2025
    Piedras Negras: Sin incidentes desfile por la Revolución Mexicana gracias a despliegue policial
    Elementos de la PCC vigilaron el perímetro del desfile con unidades y binomios caninos. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Unidades, binomios y patrullajes preventivos resguardaron la zona centro durante el acto cívico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un despliegue de 27 elementos, cinco unidades oficiales y dos binomios caninos, la Policía Civil de Coahuila (PCC) Región Norte 1 aseguró la tranquilidad durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en esta ciudad fronteriza.

El operativo, encabezado por el comandante Alfonso Salas Torres, se concentró en los alrededores de la Presidencia Municipal, donde se reforzó la vigilancia mediante patrullajes preventivos y filtros de supervisión.

Gracias a la presencia policial, el evento transcurrió sin incidentes y concluyó en tiempo y forma, como parte de los protocolos establecidos para actos masivos en coordinación con autoridades municipales y estatales.

