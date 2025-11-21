Piedras Negras: Sin incidentes desfile por la Revolución Mexicana gracias a despliegue policial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un despliegue de 27 elementos, cinco unidades oficiales y dos binomios caninos, la Policía Civil de Coahuila (PCC) Región Norte 1 aseguró la tranquilidad durante el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en esta ciudad fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Permanecerán cerrados indefinidamente los carriles inferiores del Puente Solidaridad en Torreón

El operativo, encabezado por el comandante Alfonso Salas Torres, se concentró en los alrededores de la Presidencia Municipal, donde se reforzó la vigilancia mediante patrullajes preventivos y filtros de supervisión.

Gracias a la presencia policial, el evento transcurrió sin incidentes y concluyó en tiempo y forma, como parte de los protocolos establecidos para actos masivos en coordinación con autoridades municipales y estatales.