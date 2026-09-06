Vecinos y productores exigen proteger el agua de Zaragoza, Coahuila

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    Vecinos y productores exigen proteger el agua de Zaragoza, Coahuila
    Habitantes de Zaragoza participaron en la movilización en defensa del agua y la tierra. CORTESÍA

La protesta fue convocada para exigir la modernización del canal San Ildefonso

ZARAGOZA, COAH.- Vecinos, ejidatarios y productores de Zaragoza, Coahuila, llevaron este sábado su inconformidad por el manejo del agua hasta la Presidencia Municipal, donde demandaron mayor protección para los recursos hídricos de la región y cuestionaron proyectos de infraestructura hidráulica.

La movilización se realizó en un contexto de creciente atención sobre el aprovechamiento del agua en Zaragoza y los Cinco Manantiales. Días antes fue difundida una convocatoria para una marcha pacífica en defensa del agua y la tierra, con concentración en la placita Ignacio Zaragoza y recorrido hacia la Plaza Principal.

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Uno de los puntos que generó preocupación entre los habitantes es la modernización del canal San Ildefonso, obra que actualmente se desarrolla en el municipio. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, los trabajos contemplan la rehabilitación y revestimiento de la infraestructura para mejorar la conducción del agua destinada a la agricultura y reducir pérdidas durante su traslado.

El Gobierno estatal informó que el Programa Hidroagrícola contempla para este año una inversión de 34 millones de pesos en 27 proyectos relacionados con el uso eficiente del agua, con recursos de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, además de aportaciones de productores e iniciativa privada.

Sin embargo, la inconformidad ciudadana refleja que la discusión no se limita a la eficiencia de los sistemas de riego, sino también a la preocupación por la disponibilidad futura del recurso y la protección de los acuíferos de la región por empresas de la región.

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Durante la protesta, los participantes plantearon sus demandas ante autoridades municipales y representantes gubernamentales. La exigencia central fue que las decisiones sobre infraestructura y aprovechamiento del agua consideren las necesidades de las comunidades, productores y habitantes de Zaragoza.

La movilización mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la tecnificación del campo y la conservación de las fuentes de agua en una región donde el recurso es estratégico para las actividades productivas y para las comunidades rurales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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