Ampliarán ruta fiscal para agilizar comercio internacional en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión estimada de 600 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila llevará a cabo la ampliación de la ruta fiscal que conecta con el Puente Internacional número 2 (Coahuila 2000), como parte de un plan multianual para mejorar la movilidad y fortalecer el comercio fronterizo.

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), Miguel Ángel Algara Acosta, informó que el proyecto contempla pasar de dos a cinco carriles en distintos tramos del bulevar Fausto Z. Martínez, lo que permitirá un tránsito más ágil de vehículos y transporte de carga.

Durante un recorrido por la zona, Algara Acosta explicó que se gestiona ante Ferrocarriles y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la autorización para embovedar un canal cercano a las vías del tren, lo que habilitará un carril adicional y ampliará la capacidad vial.

“El objetivo es aprovechar ese espacio para ampliar la vialidad y mejorar el flujo vehicular en esta ruta estratégica para el comercio internacional”, destacó el funcionario, quien estuvo acompañado por Tanech Sánchez Ángeles, director del Centro SICT en Coahuila.

El proyecto ejecutivo, actualmente en proceso de entrega, abarca desde la carretera federal número 2 hasta el Puente Internacional II, y forma parte de un plan integral de modernización de la infraestructura fronteriza en la región norte del estado.

Con esta obra, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer la competitividad logística y garantizar mayor seguridad y eficiencia en los accesos a uno de los cruces internacionales más importantes del país.