Anuncian en Piedras Negras licencias y actas al 50% durante el ‘Buen Fin’ en todo Coahuila

Piedras Negras
/ 7 noviembre 2025
    Anuncian en Piedras Negras licencias y actas al 50% durante el ‘Buen Fin’ en todo Coahuila
    Durante el “Buen Fin”, el Gobierno de Coahuila ofrecerá descuentos en trámites y servicios estatales FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Secretaría de Finanzas anunció rebajas en trámites del Registro Civil y licencias de conducir, además de facilidades para ponerse al corriente con impuestos estatales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Del 13 al 30 de noviembre, el Gobierno del Estado de Coahuila aplicará una serie de descuentos fiscales y administrativos como parte de la campaña nacional del “Buen Fin”, con el propósito de apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Miguel García Figueroa, administrador fiscal de la región norte, informó que durante este periodo se otorgará un 50 % de descuento en licencias de conducir, así como en copias certificadas del Registro Civil, tanto locales como foráneas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más

Además, los contribuyentes del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y del Impuesto por Hospedaje podrán liquidar recargos y multas con solo un peso, una medida que busca facilitar la regularización de quienes mantienen adeudos.

Las oficinas fiscales estatales estarán abiertas en horario habitual durante las dos semanas de promoción, en las que se espera una importante respuesta de la ciudadanía.

