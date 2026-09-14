Aprueba Cabildo de Piedras Negras Ley de Ingresos del Simas sin aumento del 4%

La modificación permitió alcanzar el consenso necesario para sacar adelante el documento en una sesión extraordinaria, luego de que la propuesta original no obtuviera los votos suficientes. El anteproyecto será enviado ahora al Congreso del Estado, que tendrá la facultad de analizarlo y, en su caso, realizar las adecuaciones correspondientes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Cabildo de Piedras Negras aprobó este lunes el anteproyecto de Ley de Ingresos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para el ejercicio 2027, pero retiró de la propuesta el incremento inflacionario de 4% que había generado desacuerdos durante la sesión ordinaria anterior.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, explicó que durante la sesión anterior cuestionó en varias ocasiones si existían modificaciones adicionales al planteamiento, particularmente al aumento del 4%. Ante la falta de consenso para aprobarlo, se optó por retirar ese ajuste y presentar nuevamente el documento con los índices considerados en la legislación anterior.

“Entonces, en ese entendido, el dictamen sale ahora sin ese aumento; sale conforme a la ley del ‘25”, explicó el funcionario, quien añadió que será el Congreso del Estado el que determine si procede incorporar posteriormente el ajuste inflacionario.

Aguilar señaló que existe confianza en que el Poder Legislativo pueda realizar esa adecuación, al considerar que el incremento había sido planteado también como una sugerencia desde el propio Congreso.

El funcionario aclaró además una de las expresiones utilizadas durante la explicación del nuevo planteamiento. Al señalar que el presupuesto “se va en ceros”, precisó que esto no significa que el Simas vaya a dejar de recaudar recursos, sino que el anteproyecto no contempla el incremento adicional de 4 por ciento.

“Obviamente no quiere decir que no se va a recaudar; al decir ‘se va en ceros’ es: no se aumentó ese 4% inflacionario”, puntualizó.

Con la modificación, el proyecto contempla 270 millones 125 mil 328 pesos de ingresos para el Simas durante 2027, frente a los 281 millones 380 mil 550 pesos que se habían planteado inicialmente. La diferencia asciende a poco más de 11.2 millones de pesos y corresponde al ajuste inflacionario que fue retirado de la propuesta.

Aguilar calificó la sesión extraordinaria como un procedimiento prácticamente de trámite, debido a que ya existía un consenso entre los integrantes del Cabildo para no volver a someter a votación el proyecto con el aumento que había generado el desacuerdo.