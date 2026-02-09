Aranceles provocan despidos y encienden alertas en la industria exportadora
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Index Coahuila Norte llama a proteger empleos y a usar con responsabilidad las liquidaciones ante la crisis del sector
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el despido de miles de trabajadores en empresas proveedoras de las armadoras estadounidenses, derivado del impacto de los aranceles, el sector exportador de Coahuila llamó a actuar con responsabilidad y a cerrar filas para proteger las fuentes de empleo que aún se mantienen activas.
El presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, exhortó a los trabajadores que han recibido su liquidación a administrar de manera cuidadosa esos recursos, y a quienes continúan laborando, a valorar y cuidar su empleo en un contexto económico adverso.
TE PUEDE INTERESAR: Caen remesas en México por políticas de Trump: Coahuila entre los estados más afectados
El dirigente empresarial subrayó que la industria atraviesa un momento complejo, marcado por despidos y paros técnicos, lo que obliga a priorizar la estabilidad laboral como un objetivo central. No obstante, aclaró que esta responsabilidad no recae únicamente en los trabajadores.
Ruiz Rueda señaló que es indispensable un esfuerzo conjunto entre empresas y gobiernos para garantizar la permanencia de las inversiones y evitar un mayor deterioro del empleo en el sector manufacturero y maquilador.
Asimismo, destacó que la competitividad será un factor determinante para superar la coyuntura actual, por lo que llamó a redoblar esfuerzos, innovar y buscar nuevas estrategias que permitan a la industria mantenerse activa y atractiva frente a los cambios del entorno internacional.
“Tenemos que hacer un poco más; en toda la industria debemos ser creativos y buscar constantemente cómo ser más competitivos”, enfatizó.