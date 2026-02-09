Aranceles provocan despidos y encienden alertas en la industria exportadora

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el despido de miles de trabajadores en empresas proveedoras de las armadoras estadounidenses, derivado del impacto de los aranceles, el sector exportador de Coahuila llamó a actuar con responsabilidad y a cerrar filas para proteger las fuentes de empleo que aún se mantienen activas.

El presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, exhortó a los trabajadores que han recibido su liquidación a administrar de manera cuidadosa esos recursos, y a quienes continúan laborando, a valorar y cuidar su empleo en un contexto económico adverso.

El dirigente empresarial subrayó que la industria atraviesa un momento complejo, marcado por despidos y paros técnicos, lo que obliga a priorizar la estabilidad laboral como un objetivo central. No obstante, aclaró que esta responsabilidad no recae únicamente en los trabajadores.