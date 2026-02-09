Aranceles provocan despidos y encienden alertas en la industria exportadora

Piedras Negras
/ 9 febrero 2026
    Aranceles provocan despidos y encienden alertas en la industria exportadora
    Se exhorta a los trabajadores a dar un uso responsable a la liquidación recibida y, a quienes aún conservan su puesto, a cuidar su fuente de ingreso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Index Coahuila Norte llama a proteger empleos y a usar con responsabilidad las liquidaciones ante la crisis del sector

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el despido de miles de trabajadores en empresas proveedoras de las armadoras estadounidenses, derivado del impacto de los aranceles, el sector exportador de Coahuila llamó a actuar con responsabilidad y a cerrar filas para proteger las fuentes de empleo que aún se mantienen activas.

El presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, exhortó a los trabajadores que han recibido su liquidación a administrar de manera cuidadosa esos recursos, y a quienes continúan laborando, a valorar y cuidar su empleo en un contexto económico adverso.

El dirigente empresarial subrayó que la industria atraviesa un momento complejo, marcado por despidos y paros técnicos, lo que obliga a priorizar la estabilidad laboral como un objetivo central. No obstante, aclaró que esta responsabilidad no recae únicamente en los trabajadores.

$!Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte.
Alejandro Ruiz Rueda, presidente del Grupo de la Industria de Exportación (INDEX) Coahuila Norte. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Ruiz Rueda señaló que es indispensable un esfuerzo conjunto entre empresas y gobiernos para garantizar la permanencia de las inversiones y evitar un mayor deterioro del empleo en el sector manufacturero y maquilador.

Asimismo, destacó que la competitividad será un factor determinante para superar la coyuntura actual, por lo que llamó a redoblar esfuerzos, innovar y buscar nuevas estrategias que permitan a la industria mantenerse activa y atractiva frente a los cambios del entorno internacional.

“Tenemos que hacer un poco más; en toda la industria debemos ser creativos y buscar constantemente cómo ser más competitivos”, enfatizó.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

