Monclova apuesta por el coreano para mejorar oportunidades laborales

Monclova
/ 14 octubre 2025
    Autoridades universitarias y municipales encabezaron el inicio de los cursos de coreano en el Centro de Idiomas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La UAdeC y el municipio lanzan cursos de idioma coreano para preparar a los ciudadanos ante la llegada de empresas asiáticas

MONCLOVA, COAH.- Decenas de personas iniciaron su aprendizaje del idioma coreano en los cursos que imparte el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en coordinación con el municipio de Monclova.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a los ciudadanos mayores habilidades para competir en el mercado laboral, especialmente ante la llegada de empresas asiáticas a la región.

Yesica Eugenia Martínez Villarreal, coordinadora general del Centro de Idiomas, explicó que la enseñanza de coreano busca fortalecer la preparación profesional de los estudiantes y trabajadores.

“Hoy en día el inglés ya es un idioma indispensable; queremos que nuestros alumnos tengan un valor adicional. El coreano es cada vez más solicitado por las empresas que se instalan o planean instalarse en la región”, señaló.

Los instructores encargados del curso dominan plenamente el idioma y cuentan con experiencia en su enseñanza.

$!Jóvenes y adultos participan en las primeras clases del curso de idioma coreano.
Jóvenes y adultos participan en las primeras clases del curso de idioma coreano. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

De inicio se formaron dos grupos: uno con clases entre semana y otro en fines de semana, con un total de 25 alumnos por grupo.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez participó en el arranque de los cursos y destacó el interés del municipio por brindar herramientas que impulsen el desarrollo profesional de los monclovenses.

“En los próximos meses llegarán más empresas asiáticas a la Región Centro-Desierto, y muchas de ellas buscan personal que domine su idioma. Este tipo de capacitaciones abren nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos”, comentó.

El edil agregó que el conocimiento del inglés ya se da por hecho en el ámbito laboral, por lo que es necesario que los monclovenses adquieran un tercer idioma que los haga más competitivos.

El Centro de Idiomas de la UAdeC ofrece además cursos de inglés y otras lenguas, disponibles para el público en general a cambio de cuotas accesibles.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

