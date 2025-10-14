Monclova apuesta por el coreano para mejorar oportunidades laborales

MONCLOVA, COAH.- Decenas de personas iniciaron su aprendizaje del idioma coreano en los cursos que imparte el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en coordinación con el municipio de Monclova.

El objetivo de esta iniciativa es brindar a los ciudadanos mayores habilidades para competir en el mercado laboral, especialmente ante la llegada de empresas asiáticas a la región.

Yesica Eugenia Martínez Villarreal, coordinadora general del Centro de Idiomas, explicó que la enseñanza de coreano busca fortalecer la preparación profesional de los estudiantes y trabajadores.

“Hoy en día el inglés ya es un idioma indispensable; queremos que nuestros alumnos tengan un valor adicional. El coreano es cada vez más solicitado por las empresas que se instalan o planean instalarse en la región”, señaló.

Los instructores encargados del curso dominan plenamente el idioma y cuentan con experiencia en su enseñanza.