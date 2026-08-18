Cadetes juveniles combinan disciplina, ejercicio y desarrollo emocional en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Cadetes juveniles combinan disciplina, ejercicio y desarrollo emocional en Piedras Negras
    El IPEJ combina prevención, formación personal y disciplina dentro de sus actividades con jóvenes de Piedras Negras. CORTESÍA

Integrantes del IPEJ participaron en dinámicas enfocadas en autoestima y fortalecimiento de valores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con actividades enfocadas en fortalecer la autoestima, los valores y la disciplina, cadetes del Instituto Policial Educativo Juvenil (IPEJ) participaron en una jornada de formación integral en Piedras Negras, Coahuila.

Durante la convivencia, los jóvenes realizaron dinámicas socioemocionales como “¿Quién soy y quién quiero ser?”, mediante la cual reflexionaron sobre sus cualidades, el vínculo con sus familias y las metas que desean alcanzar. También participaron en “La Telaraña”, ejercicio en el que compartieron cualidades y mensajes positivos entre compañeros para reforzar la confianza y el compañerismo.

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La jornada incluyó además instrucción de orden cerrado y acondicionamiento físico, actividades encaminadas a desarrollar disciplina, responsabilidad, coordinación y capacidad de trabajo en equipo.

El IPEJ forma parte de las estrategias de proximidad social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y tiene como propósito ofrecer a los adolescentes herramientas para su desarrollo personal, prevenir conductas de riesgo y fortalecer su relación con la comunidad.

El programa fue creado para atender inicialmente a jóvenes de 12 a 17 años y, con el paso del tiempo, ha incorporado actividades de prevención, atención psicológica, nutricional, médica y deportiva.

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En abril de 2025 se reportaban 45 participantes, mientras que en junio de 2026 autoridades municipales señalaron que entre 60 y 70 jóvenes, principalmente de 16 y 17 años, formaban parte del instituto.

La formación también contempla una posible ruta hacia la carrera policial, pues autoridades municipales han señalado que algunos de los participantes podrían incorporarse a la corporación una vez que cumplan la mayoría de edad y cubran los requisitos correspondientes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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