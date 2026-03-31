Centros de salud operarán con normalidad durante Semana Santa en Piedras Negras
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Los hospitales operarán con personal de guardia, garantizando la atención en áreas prioritarias como urgencias y hospitalización
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, mantendrán sus operaciones habituales durante los días festivos de esta semana. La atención a la población estará garantizada gracias al apoyo de personal en formación y del programa IMSS Bienestar, informó Jesús Manuel Chavarría Guerrero, director de Atención Médica de la jurisdicción.
El funcionario explicó que las unidades continuarán ofreciendo servicios regulares como consulta externa, toma de muestras de laboratorio y programas de atención preventiva, con el mismo horario de operación.
A nivel estatal, todos los centros de salud permanecerán atentos para responder a las necesidades de la población durante este periodo.
Respecto a los hospitales del sistema estatal de salud, Chavarría Guerrero señaló que funcionarán con personal de guardia, especialmente en los días santos. Subrayó que áreas prioritarias como urgencias, hospitalización y otros servicios esenciales estarán cubiertas, incluyendo la presencia de especialistas en ginecología y atención de emergencias.