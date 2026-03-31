Centros de salud operarán con normalidad durante Semana Santa en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 31 marzo 2026
    Centros de salud operarán con normalidad durante Semana Santa en Piedras Negras
    Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, mantendrán sus operaciones habituales durante los días festivos de esta semana. Archivo

Los hospitales operarán con personal de guardia, garantizando la atención en áreas prioritarias como urgencias y hospitalización

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, mantendrán sus operaciones habituales durante los días festivos de esta semana. La atención a la población estará garantizada gracias al apoyo de personal en formación y del programa IMSS Bienestar, informó Jesús Manuel Chavarría Guerrero, director de Atención Médica de la jurisdicción.

El funcionario explicó que las unidades continuarán ofreciendo servicios regulares como consulta externa, toma de muestras de laboratorio y programas de atención preventiva, con el mismo horario de operación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/cae-acusado-de-abuso-contra-menor-en-piedras-negras-lo-ubican-en-colonia-villa-real-BL19745224

A nivel estatal, todos los centros de salud permanecerán atentos para responder a las necesidades de la población durante este periodo.

Respecto a los hospitales del sistema estatal de salud, Chavarría Guerrero señaló que funcionarán con personal de guardia, especialmente en los días santos. Subrayó que áreas prioritarias como urgencias, hospitalización y otros servicios esenciales estarán cubiertas, incluyendo la presencia de especialistas en ginecología y atención de emergencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Semana Santa
atención médica

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malas noticias

Malas noticias
true

Mirador 31/03/2026
true

POLITICÓN: Coecyt-Coahuila y la trampa de las multas partidistas
Vecinos denunciaron que un grupo de al menos siete personas ha cometido robos de manera constante en la colonia Nazario Ortiz Garza.

Saltillo: denuncian vecinos ola de robos en la Nazario Ortiz Garza; señalan a grupo identificado (videos)
Brigadas de Vectores realizaron fumigaciones en viviendas y calles para controlar la presencia de garrapatas.

Activan cerco sanitario por caso sospechoso de rickettsia en Piedras Negras
Villanueva cuenta con más de 200 cuadrangulares en su carrera profesional.

Saraperos de Saltillo refuerzan su ofensiva con la llegada de Christian Villanueva
La policía lanza gas lacrimógeno contra manifestantes frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles durante una protesta bajo el lema “No Kings” (“Sin Reyes”).

5 conclusiones de las protestas ‘No Kings’ con miras a las elecciones intermedias
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra