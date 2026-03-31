Centros de salud operarán con normalidad durante Semana Santa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01, con sede en Piedras Negras, mantendrán sus operaciones habituales durante los días festivos de esta semana. La atención a la población estará garantizada gracias al apoyo de personal en formación y del programa IMSS Bienestar, informó Jesús Manuel Chavarría Guerrero, director de Atención Médica de la jurisdicción.

El funcionario explicó que las unidades continuarán ofreciendo servicios regulares como consulta externa, toma de muestras de laboratorio y programas de atención preventiva, con el mismo horario de operación.