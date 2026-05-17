Clausuran bar en Piedras Negras tras riña durante concierto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró en un centro nocturno de Piedras Negras luego de una riña entre asistentes durante un espectáculo musical, situación que derivó en la clausura temporal del establecimiento mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Los hechos ocurrieron en el bar Rodeo Western, ubicado en la colonia San Joaquín, donde se desarrollaba una presentación del cantante Leandro Ríos.

Los primeros reportes indican que el altercado involucró a varios clientes del lugar y presuntamente a personal de seguridad privada del establecimiento, lo que provocó momentos de tensión y desorden entre los asistentes. Tras el reporte del conflicto en el centro nocturno, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al inmueble ubicado sobre el libramiento para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes. Mediante las redes sociales comenzaron a circular en redes sociales videos e imágenes que mostraban parte de la confrontación ocurrida durante el evento musical, generando diversas reacciones entre usuarios. Como parte de las acciones derivadas de los disturbios, autoridades municipales determinaron aplicar la clausura temporal del negocio mientras se efectúan revisiones e investigaciones para esclarecer cómo inició el conflicto y deslindar responsabilidades.

A través de sus redes sociales, el establecimiento informó que permanecerá cerrado temporalmente, aunque no precisó la fecha en que podría reanudar actividades. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido al interior del centro nocturno.

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