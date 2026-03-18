Coahuila: Más de un millón de cabezas sin exportar; buscan reabrir mercado ganadero con EU

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Piedras Negras
/ 18 marzo 2026
    Coahuila: Más de un millón de cabezas sin exportar; buscan reabrir mercado ganadero con EU
    Más de un millón de cabezas de ganado han dejado de exportarse en los últimos 15 a 16 meses, generando pérdidas millonarias para el sector. ARCHIVO

Cumple 16 meses cerrada la frontera para la venta de carne hacia el vecino del norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de un millón de cabezas de ganado han dejado de exportarse en los últimos 15 a 16 meses, generando pérdidas millonarias para el sector, informó Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC).

El dirigente explicó que esta situación ha golpeado con fuerza a estados tradicionalmente exportadores como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Tamaulipas, además de regiones de San Luis Potosí, Veracruz y la península de Yucatán, que dependen en gran medida del mercado estadounidense.

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La diferencia de precios entre el mercado nacional y el de Estados Unidos supera los mil dólares por cabeza de ganado, lo que representa un impacto económico devastador para los productores mexicanos. Muchos de ellos han visto reducidos sus ingresos al grado de comprometer la viabilidad de sus explotaciones, pues la sobreoferta en el mercado interno ha desplomado los precios y reducido la rentabilidad.

Pequeños y medianos ganaderos advierten que, de prolongarse esta situación, podrían verse obligados a disminuir su producción o incluso abandonar la actividad, con consecuencias graves para el empleo rural y la cadena de valor de la carne.

Ante este panorama, Amezcua Villarreal señaló que se han intensificado las gestiones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el objetivo de reabrir la exportación ganadera lo antes posible. Subrayó que México ha cumplido con los requisitos sanitarios y técnicos solicitados por las autoridades estadounidenses, lo que ha permitido avanzar en las negociaciones y mejorar la percepción del país como proveedor confiable.

Recordó que este tema ha sido abordado en reuniones binacionales, como la realizada en Nashville, donde participaron autoridades y productores de ambos países para destrabar el proceso. Confió en que los avances recientes permitan concretar la reapertura en el corto plazo, lo que ayudaría a reactivar la economía del sector ganadero en diversas regiones del País.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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