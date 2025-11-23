Condenan a 12 años a tres hombres por homicidio durante reunión clandestina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tres hombres recibieron sentencia condenatoria de 12 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Villarreal Hernández, ocurrido el 27 de octubre de 2024 en la colonia Hidalgo, de Piedras Negras. La resolución fue emitida por un juicio abreviado tras reconocer los imputados su participación en los hechos.

Los sentenciados fueron identificados como Fernando Adame Valdés, José Enrique Valdés Sánchez, padre e hijo, y Óscar Alberto Cepeda Lizárraga. Según los informes judiciales, los tres participaron de manera directa en el homicidio, que se registró durante una reunión clandestina relacionada con peleas de gallos, donde un conflicto escaló hasta una agresión que resultó mortal para la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en Piedras Negras deja dos detenidos y decomiso de narcóticos

El ataque fue calificado como homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, pues la víctima sufrió 16 puñaladas y múltiples golpes en la cabeza. Durante la audiencia intermedia, la defensa solicitó que el caso se resolviera mediante un procedimiento abreviado, figura legal que permite agilizar la sentencia cuando los acusados reconocen su responsabilidad. Con la aceptación de los imputados y la anuencia de las víctimas indirectas, el Tribunal Superior de Justicia dictó la condena.

Además de la pena de prisión, se estableció una reparación económica del daño cercana a los 2 millones de pesos, que deberá cubrirse por los tres sentenciados de manera conjunta. El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la medida busca tanto sancionar a los responsables como garantizar justicia a los familiares de la víctima.

La sentencia marca un precedente en Piedras Negras, donde las autoridades judiciales han reforzado la atención a homicidios calificados y la aplicación de la justicia rápida en casos con pruebas claras y aceptación de culpabilidad.

(Con información de medios locales)