Confirma alcalde hospital del IMSS para Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 11 abril 2026
    Confirma alcalde hospital del IMSS para Piedras Negras
    El proyecto busca ampliar la cobertura médica del IMSS en Piedras Negras con nueva infraestructura. ESPECIAL

El proyecto contempla también una unidad familiar en Acoros; su ejecución dependerá de validaciones y coordinación institucional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El municipio de Piedras Negras avanza en las gestiones para la construcción de nueva infraestructura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que incluye un hospital general y una unidad de medicina familiar.

De acuerdo con información difundida por autoridades municipales, el proyecto contempla dos puntos distintos: una unidad de medicina familiar en el sector Acoros y un hospital general en la zona del parque industrial La Amistad.

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En el caso de la unidad familiar, se ha informado que el Ayuntamiento aprobó en Cabildo la donación de un terreno en Acoros, donde podría instalarse este servicio médico.

Además, se analiza otro predio para el hospital general, ubicado en un área cercana al parque industrial, como parte de las opciones que se evalúan para su desarrollo.

Según lo señalado por el alcalde, el proyecto del hospital se encuentra entre las prioridades del Instituto; sin embargo, su concreción dependerá de la coordinación con otras instancias, entre ellas el Gobierno del Estado y el Congreso.

La propuesta contempla ampliar la cobertura de atención médica en la región, ante el crecimiento poblacional y la demanda de servicios de salud.

Autoridades indicaron que ambos proyectos continúan en etapa de gestión, por lo que será el IMSS quien determine su viabilidad final y eventual ejecución.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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