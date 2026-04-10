Sindicato de Salud organiza activación física y festejo del Día del Niño en Piedras Negras

El secretario sindical, Martín Enrique Cortés Cedillo, detalló que la actividad está dirigida a los trabajadores del sector salud, quienes podrán asistir acompañados de sus familias para participar en dinámicas recreativas organizadas por el gremio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Sindicato de Trabajadores de la Salud de Piedras Negras anunció la realización de un evento de activación física con el propósito de fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia entre el personal y sus familias. La jornada contará con la presencia de la licenciada Lourdes Lidieth Reyes Martínez, secretaria general de la Sección 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

La cita será este sábado a las 08:30 horas en el Paseo del Río, en Piedras Negras, donde se llevarán a cabo ejercicios físicos y actividades de integración. Además, se realizará la rifa de bicicletas y se entregarán playeras a los participantes.

Como parte del festejo adelantado por el Día del Niño, se ofrecerá un show infantil para los hijos de los trabajadores.

Cortés Cedillo subrayó que esta jornada marca el inicio de las celebraciones organizadas por el sindicato, que continuarán con el evento del Día de las Madres, programado para el próximo 10 de mayo.

El dirigente destacó que estas acciones buscan promover la activación física, fortalecer la unión entre los trabajadores y generar espacios de convivencia familiar dentro del sector salud.