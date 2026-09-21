Contratación de Gabito Ballesteros habría costado 7 mdp al erario de Piedras Negras

La Regidora sostuvo este lunes que de ese presupuesto, alrededor de 7 millones de pesos habrían correspondido a la presentación del artista la noche del 15 de septiembre, cifra que, de confirmarse documentalmente, representaría un incremento del 66% respecto al pago reportado y confirmado por su participación en eventos municipales anteriores.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La celebración del Grito de Independencia en Piedras Negras habría representado un gasto cercano a los 10 millones de pesos para el erario municipal, de acuerdo con el señalamiento realizado por la regidora priísta Ana María Treviño, quien además cuestionó el monto destinado a la contratación del cantante Gabito Ballesteros.

Ballesteros ya había sido contratado por el Ayuntamiento para la Feria del Norte de 2025. En aquella ocasión, documentos difundidos públicamente reportaron un pago de 4.2 millones de pesos por su presentación, dentro de una cartelera cuyo gasto en artistas superó los 20 millones de pesos. En 2024, el mismo cantante habría cobrado un millón 800 mil pesos.

Para 2026, el cantante regresó a Piedras Negras como uno de los principales atractivos de los festejos patrios. El programa oficial contempló su presentación después de la ceremonia del Grito, acompañado por La Maquinaria Norteña.

El alcalde Jacobo Rodríguez defendió la contratación por segundo año consecutivo y argumentó que este tipo de espectáculos contribuye a generar derrama económica para la ciudad.

No obstante, información publicada después del evento señaló que el contrato y el monto específico pagado a Ballesteros en 2026 no habían sido localizados en la documentación pública revisada, por lo que los 7 millones señalados por la regidora permanecen como un dato que requiere comprobación documental.

La presentación de Ballesteros también quedó marcada por cuestionamientos a la organización y al contenido del espectáculo. Durante el concierto, una de las vallas colocadas para dividir las áreas fue derribada luego de que el propio cantante pidió retirarla para permitir que los asistentes se acercaran al escenario; minutos después se registró una falla en el sistema de audio que interrumpió momentáneamente la actuación.

A ello se sumaron críticas en redes sociales que llegaron a calificar el espectáculo como un “narcoconcierto”, luego de que Ballesteros interpretara “Cuerno Azulado”, tema que incluye referencias al narcotráfico y menciones a Joaquín “El Chapo” Guzmán.