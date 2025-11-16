Revisará Sistema Anticorrupción presuntas faltas administrativas en Múzquiz y Piedras Negras

/ 16 noviembre 2025
    Revisará Sistema Anticorrupción presuntas faltas administrativas en Múzquiz y Piedras Negras
    Juan Carlos Guzmán Escobedo explicó que cualquier acto de corrupción debe canalizarse a las autoridades correspondientes, como el Tribunal de Justicia Administrativa. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Tras rechazar las cuentas públicas en mayo y octubre, el Cabildo de Piedras Negras ‘tendría que dar el primer paso’ en cuanto a denunciar

Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, declaró que se dará seguimiento a las denuncias por actos de corrupción detectados por la Auditoría Superior del Estado en la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra.

Anunció que el organismo también estará atento a una eventual queja por parte del Cabildo de Piedras Negras, que pudiera estar relacionada con el rechazo de las cuentas públicas presentadas en mayo y octubre de este año por el alcalde de ese municipio, Jacobo Rodríguez González.

Respecto del caso de la exalcaldesa de Múzquiz, quien ya habría sido citada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que responda este 27 de noviembre por la presunta comisión de abuso de funciones, Guzmán Escobedo indicó que corresponde vigilar el desarrollo del caso hasta su resolución.

“Cuando las instituciones encargadas de la fiscalización, en este caso la Auditoría Superior del Estado o la Secretaría de Fiscalización, en determinados casos detectan este tipo de irregularidades, lo que nosotros hacemos es darle seguimiento, es decir, que se realicen las acciones pertinentes de acuerdo con los procedimientos que tienen las propias instituciones, y ver los resultados”, explicó.

Por otra parte, informó que hasta ahora el Sistema Anticorrupción del Estado no ha recibido directamente ninguna denuncia por corrupción administrativa en el Gobierno Municipal de Piedras Negras.

En este sentido, “el Cabildo tendría que dar el primer paso, pues si rechaza cuentas públicas, habría que ver la justificación que tiene para rechazarlas: si son por supuestos actos de corrupción, esos los tendría que investigar la autoridad competente, no el Cabildo; es decir, primeramente el órgano interno de control”.

El funcionario explicó que todo acto de corrupción que se haya demostrado debe canalizarse a la instancia correspondiente, como pueden ser el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. “Sin embargo —afirmó—, nosotros no tenemos noticia de que se haya presentado alguna denuncia”.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

