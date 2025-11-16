Revisará Sistema Anticorrupción presuntas faltas administrativas en Múzquiz y Piedras Negras

Juan Carlos Guzmán Escobedo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, declaró que se dará seguimiento a las denuncias por actos de corrupción detectados por la Auditoría Superior del Estado en la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra.

Anunció que el organismo también estará atento a una eventual queja por parte del Cabildo de Piedras Negras, que pudiera estar relacionada con el rechazo de las cuentas públicas presentadas en mayo y octubre de este año por el alcalde de ese municipio, Jacobo Rodríguez González.

Respecto del caso de la exalcaldesa de Múzquiz, quien ya habría sido citada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que responda este 27 de noviembre por la presunta comisión de abuso de funciones, Guzmán Escobedo indicó que corresponde vigilar el desarrollo del caso hasta su resolución.

“Cuando las instituciones encargadas de la fiscalización, en este caso la Auditoría Superior del Estado o la Secretaría de Fiscalización, en determinados casos detectan este tipo de irregularidades, lo que nosotros hacemos es darle seguimiento, es decir, que se realicen las acciones pertinentes de acuerdo con los procedimientos que tienen las propias instituciones, y ver los resultados”, explicó.

Por otra parte, informó que hasta ahora el Sistema Anticorrupción del Estado no ha recibido directamente ninguna denuncia por corrupción administrativa en el Gobierno Municipal de Piedras Negras.

En este sentido, “el Cabildo tendría que dar el primer paso, pues si rechaza cuentas públicas, habría que ver la justificación que tiene para rechazarlas: si son por supuestos actos de corrupción, esos los tendría que investigar la autoridad competente, no el Cabildo; es decir, primeramente el órgano interno de control”.

El funcionario explicó que todo acto de corrupción que se haya demostrado debe canalizarse a la instancia correspondiente, como pueden ser el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. “Sin embargo —afirmó—, nosotros no tenemos noticia de que se haya presentado alguna denuncia”.