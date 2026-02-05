Trata de personas crece 45% en el último año

Al cierre de 2025, el delito de trata de personas aumentó 45%, al pasar de 794 en 2024 a mil 150 el año pasado, lo que representa mensualmente 96 víctimas.

A nivel nacional, en 2025 las entidades federativas que concentraron el mayor número de víctimas son: Quintana Roo, 50%; Estado de México, 11%, y Ciudad de México, 7%, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados

Especialistas en seguridad consideran que la trata de personas es uno de los delitos con la mayor tasa de cifra negra, es decir, hay pocas denuncias.

Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad, inteligencia, prevención y libertad de expresión, explica que los datos que reportan las fiscalías estatales corresponden en esencia a los casos que llegaron al Ministerio Público y se formalizaron como presuntas víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas.

“Ese registro del SESNSP no captura la totalidad del fenómeno, porque existe una cifra negra, hechos delictivos que ocurren, pero sin denuncia, de modo que no quedan asentados en las estadísticas oficiales”.

“En el caso de la trata de personas, esta subestimación suele ser mayor por las condiciones propias del delito, con frecuencia intervienen amenazas, represalias, mecanismos de coerción y control, además de estigmas y barreras sociales que inhiben a las víctimas y a su entorno para acudir a denunciar”, asevera el investigador a EL UNIVERSAL.

Abunda en que el resultado es un nivel de subregistro que obliga a leer las cifras oficiales como una aproximación, no como una medida completa de la magnitud real del problema.

Rodríguez Luna señala que una de las causas del aumento de este delito está relacionada con la presencia del Tren de Aragua, estructura criminal venezolana que ha influido en los últimos dos años para que el tema de la trata de personas se incremente.

Destaca que, según investigaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo la gestión de la anterior comisionada, Karla Quintana Osuna, se planteaba que habían detectado varios casos de desaparición de mujeres relacionados con su inmersión en las redes de trata de personas en Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Emilio Maus Ratz, director de Investigación de la Fundación Freedom, que se dedica a prevenir y combatir la trata sexual infantil, asegura que a partir de 2001 se creó una unidad especial para la trata, explotación de niños y adolescentes, y se ha visto una respuesta porque ha habido un crecimiento en el número de investigaciones, judicializaciones, personas detenidas y rescatadas.

“Insisto, no es que haya crecido el delito, sino que han mejorado la capacidad y las respuestas de las autoridades”.

“Existen entidades donde la incidencia es mayor; por ejemplo, tenemos destinos turísticos que tienen una incidencia elevada, como la Riviera Maya y Puerto Vallarta”, expresa.

El también profesor de la Universidad Panamericana (UP) remarca que se requiere una estrategia en varios niveles: por una parte, la capacidad de respuesta del Estado, que implica agentes del Ministerio Público capacitados con las herramientas técnicas a su disposición para que puedan realizar investigaciones sólidas y adecuadas, así como reconocer las situaciones de trata. porque en algunas ocasiones no se conocen, por ejemplo, las formas de captación y manipulación de víctimas.

“En el Estado de México había una fiscal que perseguía los casos y evidentemente se reflejaba en el número de carpetas de investigación de manera positiva, es decir, se combate la trata... No significa que haya aumentado el delito o que en esa entidad federativa sea más alto, más bien crece el número de carpetas y judicializaciones”.

“Entonces, al leer el reporte del secretariado con entidades que tienen muchos reportes significa que la autoridad está persiguiendo, mientras que en otros estados, como Tlaxcala, hay un encubrimiento político, por así decirlo, porque no quieren reconocer la problemática. En ese tipo de entidades federativas es más preocupante y no se puede confiar en las autoridades en materias de persecución”, precisa el director de la Fundación Freedom.

Mario Uribe Olvera, integrante de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, comenta que la cifra negra es grande.

Agrega que esto corresponde a los delitos que se cometen, pero que por algún motivo no se denuncian.

El también socio de la firma de abogados Basham, Ringe y Correa indica que se ha estudiado y se sabe con certeza que los eventos de carácter deportivo, como son, por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol u olimpiadas, provocan un aumento en el delito de personas y en la explotación sexual.

“Es necesario que el Estado mexicano diseñe estrategias para poder anticiparse a un fenómeno que se va a dar”, argumenta.

Alan García Huitron, maestro en Derechos Humanos y Democracia, comenta que cada vez hay menos víctimas detectadas, y eso a pesar de las olas migratorias y los movimientos que se están viviendo.

“Entonces, no es creíble que cada vez haya menos víctimas... Lo que sucede es que cada vez tenemos menores capacidades institucionales para detectar la trata”.

“Obviamente, esto en conjunto con que las organizaciones criminales se vuelven más especializadas y perfeccionan sus modus operandi y pasan desapercibidos”, asegura él también coautor del libro El fenómeno de la trata de personas.

Manuel Jorge Carreón Perea, maestro en Derechos Humanos y Democracia, coincide en que existe una cifra negra sobre trata de personas e incluso es reconocido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

“Es incierto saber cuántas personas son víctimas por la naturaleza oculta de la conducta. Por ejemplo, durante el COVID-19 fue más complicado ubicarlas por la misma condición de encierro”, puntualiza el profesor e investigador de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

*96 víctimas de trata de personas se registraron cada mes durante el año pasado en el país.