8M | Crece la trata de personas, agresiones y abuso a niñas

En México, varios de los delitos más graves contra mujeres registraron repuntes en 2025 respecto a 2024, particularmente trata de personas, lesiones dolosas y corrupción de menores, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los incrementos más significativos se observa en la trata de personas contra mujeres, que pasó de 559 víctimas en 2024 a 831 en 2025, un aumento de 48.7 por ciento.

“De una u otra forma el crimen organizado observa la trata como uno de los delitos más rentables, junto con el tráfico de drogas y de armas”, advierte en entrevista la investigadora y académica Estela Casados.

Considera que, pese al desarrollo de leyes y marcos institucionales, las estrategias del Estado se han centrado en reaccionar ante los casos y no en desmantelar las estructuras que permiten el delito.

Las entidades con mayor incidencia de estos casos son Quintana Roo, Baja California y Guanajuato.

Otro indicador en alza son las lesiones dolosas contra mujeres, muchas veces vinculadas a violencia de pareja o intrafamiliar. Las víctimas pasaron de 67 mil 814 en 2024 a 80 mil 517 en 2025, un incremento de 18.7 por ciento.

También creció el delito de corrupción de menores, asociado en varios casos a explotación sexual o captación por redes criminales. Las víctimas mujeres aumentaron de 2 mil 36 a 2 mil 373 en el mismo periodo, un alza de 16.6 por ciento.

“La violencia de género tiene como una escala, empieza con pequeñas muestras de violencia, para después escalar a violencias letales”, señala Daniela Osorio, del área de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).