Denuncian a concesionario de taxis por acoso sexual en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 16 abril 2026
    Denuncian a concesionario de taxis por acoso sexual en Piedras Negras
    Personal del Centro de Justicia brindó acompañamiento legal y atención a la denunciante durante el proceso inicial tras presentar la querella. REDES SOCIALES

Autoridades analizan el contexto laboral en el que se desarrollaron los hechos, incluyendo la relación entre la denunciante y el concesionario, así como su salida del empleo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presunto acoso sexual en el ámbito laboral encendió las alertas en Piedras Negras, luego de que una exoperadora de una base de taxis señalara directamente a un concesionario como responsable de conductas indebidas en su contra.

De acuerdo con la información disponible, la afectada acudió ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para formalizar la querella en contra de José “N”, quien fungía como su superior dentro de una línea de transporte público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lanza-convocatoria-al-premio-estatal-de-periodismo-2026-KG20047148

La mujer, quien se desempeñaba como radioperadora, presentó su declaración ante las autoridades, donde detalló las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos, así como el periodo en el que se habrían registrado. Aunque los señalamientos corresponden a tiempo atrás, la denunciante decidió acudir a las instancias legales para iniciar el proceso correspondiente.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con el objetivo de recabar datos de prueba y esclarecer lo ocurrido. Como parte del procedimiento, se contempla la posibilidad de citar al señalado para que rinda su declaración o, en su caso, solicitar un mandamiento judicial en su contra si se acreditan elementos suficientes.

De manera paralela, el caso quedó bajo atención del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que brindó acompañamiento legal y apoyo a la denunciante durante el proceso inicial. El expediente podría ser turnado en los próximos días ante un juez penal, quien determinará las acciones legales a seguir.

Dentro de las líneas de investigación también se analiza el contexto laboral en el que se desarrollaron los hechos. Trascendió que la mujer habría sido separada de su empleo en la base de taxis, situación que forma parte de las indagatorias para establecer si existe relación con la denuncia presentada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución sobre el caso. Será a través del avance de la investigación y de los resultados que arrojen las diligencias ministeriales como se determine si se configura el delito señalado o si se descarta la acusación.

El caso se mantiene en etapa de integración, mientras se recaban testimonios y posibles evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido en este entorno laboral.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Denuncias
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Al tú por tú

Al tú por tú
true

Criminalidad: Merecen los regios vivir en paz

true

POLITICÓN: Fracking, ¿busca Sheinbaum aplazar la decisión para evadir el costo político?
Momento en que el animal es sometido y presuntamente atado quedó registrado en grabaciones que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.

Captura de jirafa en Progreso desata polémica en redes sociales
El hallazgo fue reportado por un habitante de la zona que, al buscar su ganado, percibió un olor fétido entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

Identifican restos localizados en la carretera Saltillo–Torreón; eran de un hombre desaparecido
El futbol americano se convierte en una herramienta de desarrollo emocional y social para jugadores con autismo.

Club Cafés de Bóxer fortalece la inclusión deportiva en AFAIS Saltillo
Buques de guerra de EU patrullan las aguas cercanas a Irán, mientras las navieras internacionales evalúan el impacto económico y los riesgos de seguridad en la región.

El bloqueo de EU frena el comercio de Irán
“Nos parece bastante razonable”: El presidente Trump insiste en el éxito de su política, mientras los analistas ven un régimen iraní envalentonado y un comercio mundial bajo presión.

La descripción de Trump de la guerra en Irán no refleja la realidad