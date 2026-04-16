Denuncian a concesionario de taxis por acoso sexual en Piedras Negras

De acuerdo con la información disponible, la afectada acudió ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para formalizar la querella en contra de José “N”, quien fungía como su superior dentro de una línea de transporte público.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una denuncia por presunto acoso sexual en el ámbito laboral encendió las alertas en Piedras Negras , luego de que una exoperadora de una base de taxis señalara directamente a un concesionario como responsable de conductas indebidas en su contra.

La mujer, quien se desempeñaba como radioperadora, presentó su declaración ante las autoridades, donde detalló las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los hechos, así como el periodo en el que se habrían registrado. Aunque los señalamientos corresponden a tiempo atrás, la denunciante decidió acudir a las instancias legales para iniciar el proceso correspondiente.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con el objetivo de recabar datos de prueba y esclarecer lo ocurrido. Como parte del procedimiento, se contempla la posibilidad de citar al señalado para que rinda su declaración o, en su caso, solicitar un mandamiento judicial en su contra si se acreditan elementos suficientes.

De manera paralela, el caso quedó bajo atención del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que brindó acompañamiento legal y apoyo a la denunciante durante el proceso inicial. El expediente podría ser turnado en los próximos días ante un juez penal, quien determinará las acciones legales a seguir.

Dentro de las líneas de investigación también se analiza el contexto laboral en el que se desarrollaron los hechos. Trascendió que la mujer habría sido separada de su empleo en la base de taxis, situación que forma parte de las indagatorias para establecer si existe relación con la denuncia presentada.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución sobre el caso. Será a través del avance de la investigación y de los resultados que arrojen las diligencias ministeriales como se determine si se configura el delito señalado o si se descarta la acusación.

El caso se mantiene en etapa de integración, mientras se recaban testimonios y posibles evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido en este entorno laboral.

(Con información de medios locales)