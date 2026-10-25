Despiden en Piedras Negras a enfermera fallecida en accidente carretero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Familiares, amigos, compañeros de trabajo y representantes del sector salud despidieron este domingo 25 de octubre a la enfermera Renee Leticia Aguilera Barrientos, quien falleció el viernes en Piedras Negras , Coahuila, a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente carretero cuando se trasladaba a brindar atención médica al municipio de Hidalgo.

El cuerpo de la trabajadora fue llevado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras, donde sus seres queridos y compañeros se reunieron para darle el último adiós. En ese mismo hospital recibió atención después de la volcadura ocurrida el martes 20 de octubre sobre la carretera Ribereña.

Aguilera Barrientos, de 34 años, estaba adscrita a la Jurisdicción Sanitaria Número Uno. El día del accidente viajaba en una unidad oficial junto con otras tres trabajadoras de la Secretaría de Salud, con quienes se dirigía a realizar actividades de atención y acompañamiento a adultos mayores.

El percance ocurrió en el tramo Guerrero-Hidalgo de la carretera federal número 2. La unidad salió del camino y terminó volcada, por lo que las cuatro ocupantes resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Renee fue quien presentó las lesiones de mayor gravedad, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo. Su condición se mantuvo crítica durante los días posteriores al accidente, hasta que el viernes se reportó su fallecimiento.

Las otras tres trabajadoras fueron identificadas como Angélica de Jesús González, Elizabeth Zapata Ochoa y Daniela Ortega Botello. De acuerdo con los reportes posteriores al percance, permanecían estables y fuera de peligro; Aguilera Barrientos fue la única de las cuatro ocupantes que perdió la vida.