Ejército convoca a Coahuila a participar en conmemoraciones cívicas de febrero

Piedras Negras
/ 6 febrero 2026
    El Ejército Mexicano se mantiene entre las instituciones con mayor credibilidad. FOTO VANGUARDIA/ARCHIVO

El comandante de la 47 Zona Militar resaltó el valor de los símbolos nacionales. Las actividades incluyen fechas clave como la Marcha de la Lealtad y el Día de la Bandera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comandante de la 47 Zona Militar, General José Luis Cruz Aguilar, convocó a la población de Piedras Negras, municipios aledaños y del resto del estado de Coahuila a sumarse a las actividades cívicas y conmemorativas que se realizan durante febrero, como parte de la campaña institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El mando militar explicó que el calendario de celebraciones inicia con el Día de la Constitución, continúa el 9 de febrero con la Marcha de la Lealtad, el 10 con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y se extiende a lo largo del mes con diversas actividades dedicadas al Ejército, culminando el 24 de febrero con la ceremonia del Día de la Bandera.

Cruz Aguilar destacó que el Día de la Bandera es una de las fechas más significativas para los mexicanos, al representar la unidad, el honor y el compromiso nacional. Señaló que rendir homenaje a los símbolos patrios fortalece el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.

$!El Día de la Bandera es considerado una de las fechas más significativas del mes.
El Día de la Bandera es considerado una de las fechas más significativas del mes. FOTO VANGUARDIA/ARCHIVO

Asimismo, subrayó la importancia de fomentar los valores cívicos desde la infancia, al considerar que la participación de niñas y niños en estas ceremonias contribuye a mantener viva la memoria histórica y el respeto por los valores que dieron origen a las instituciones del país.

En relación con el alto nivel de confianza ciudadana hacia las Fuerzas Armadas, reflejado en encuestas como la ENSO, el General agradeció el respaldo de la población de Piedras Negras y afirmó que este reconocimiento representa un compromiso mayor con la sociedad.

Finalmente, destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido fundamental para mantener la cercanía con la ciudadanía y obtener resultados positivos, reiterando que el trabajo diario y constante es la base para fortalecer la confianza en el Ejército Mexicano.

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

