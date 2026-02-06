Ejército convoca a Coahuila a participar en conmemoraciones cívicas de febrero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comandante de la 47 Zona Militar, General José Luis Cruz Aguilar, convocó a la población de Piedras Negras, municipios aledaños y del resto del estado de Coahuila a sumarse a las actividades cívicas y conmemorativas que se realizan durante febrero, como parte de la campaña institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El mando militar explicó que el calendario de celebraciones inicia con el Día de la Constitución, continúa el 9 de febrero con la Marcha de la Lealtad, el 10 con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y se extiende a lo largo del mes con diversas actividades dedicadas al Ejército, culminando el 24 de febrero con la ceremonia del Día de la Bandera.

Cruz Aguilar destacó que el Día de la Bandera es una de las fechas más significativas para los mexicanos, al representar la unidad, el honor y el compromiso nacional. Señaló que rendir homenaje a los símbolos patrios fortalece el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.