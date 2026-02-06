Ejército convoca a Coahuila a participar en conmemoraciones cívicas de febrero
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El comandante de la 47 Zona Militar resaltó el valor de los símbolos nacionales. Las actividades incluyen fechas clave como la Marcha de la Lealtad y el Día de la Bandera
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comandante de la 47 Zona Militar, General José Luis Cruz Aguilar, convocó a la población de Piedras Negras, municipios aledaños y del resto del estado de Coahuila a sumarse a las actividades cívicas y conmemorativas que se realizan durante febrero, como parte de la campaña institucional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El mando militar explicó que el calendario de celebraciones inicia con el Día de la Constitución, continúa el 9 de febrero con la Marcha de la Lealtad, el 10 con el Día de la Fuerza Aérea Mexicana y se extiende a lo largo del mes con diversas actividades dedicadas al Ejército, culminando el 24 de febrero con la ceremonia del Día de la Bandera.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Somos los abogados de niñas y niños’: Pronnif fija postura sobre violencia vicaria en Coahuila
Cruz Aguilar destacó que el Día de la Bandera es una de las fechas más significativas para los mexicanos, al representar la unidad, el honor y el compromiso nacional. Señaló que rendir homenaje a los símbolos patrios fortalece el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.
Asimismo, subrayó la importancia de fomentar los valores cívicos desde la infancia, al considerar que la participación de niñas y niños en estas ceremonias contribuye a mantener viva la memoria histórica y el respeto por los valores que dieron origen a las instituciones del país.
En relación con el alto nivel de confianza ciudadana hacia las Fuerzas Armadas, reflejado en encuestas como la ENSO, el General agradeció el respaldo de la población de Piedras Negras y afirmó que este reconocimiento representa un compromiso mayor con la sociedad.
TE PUEDE INTERESAR: Destaca Torreón por tener papás que no pagan pensión alimenticia
Finalmente, destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido fundamental para mantener la cercanía con la ciudadanía y obtener resultados positivos, reiterando que el trabajo diario y constante es la base para fortalecer la confianza en el Ejército Mexicano.