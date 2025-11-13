El Buen Fin también llega a los impuestos en Coahuila; anuncian descuentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El administrador fiscal general del Estado, Luis Gurza Jaidar, invitó a los contribuyentes coahuilenses a aprovechar los beneficios y descuentos especiales del Buen Fin, que estarán disponibles a partir de este jueves y hasta el último día de noviembre, para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

Gurza Jaidar explicó que durante este periodo, los recargos por impuestos estatales —como los de nómina, hospedaje u otras contribuciones— serán condonados en su totalidad, lo que representa una oportunidad importante para la regularización.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova avanza en la rehabilitación de calles: arranca obra en San Miguel

“El Buen Fin no solo impulsa la economía del comercio, también es una ocasión para que los ciudadanos y empresas regularicen su situación fiscal sin pagar recargos”, señaló el funcionario.

Asimismo, exhortó a la población a consultar su estado fiscal en el portal PagaFácil del Gobierno de Coahuila, donde podrán conocer los montos pendientes y acceder directamente a los descuentos aplicables.

Además de los estímulos fiscales, Gurza Jaidar informó que los servicios del Registro Civil, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, contarán con un 50 % de descuento, al igual que las licencias de conducir, durante el mismo periodo promocional.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado por apoyar la economía familiar y promover la cultura de la regularización, ofreciendo facilidades y descuentos que beneficien a todos los sectores de la población.