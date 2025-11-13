El Buen Fin también llega a los impuestos en Coahuila; anuncian descuentos

Piedras Negras
/ 13 noviembre 2025
    El Buen Fin también llega a los impuestos en Coahuila; anuncian descuentos
    El Gobierno del Estado promueve la cultura de cumplimiento y apoyo a la economía familiar. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Los contribuyentes podrán aprovechar descuentos hasta el último día de noviembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El administrador fiscal general del Estado, Luis Gurza Jaidar, invitó a los contribuyentes coahuilenses a aprovechar los beneficios y descuentos especiales del Buen Fin, que estarán disponibles a partir de este jueves y hasta el último día de noviembre, para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

Gurza Jaidar explicó que durante este periodo, los recargos por impuestos estatales —como los de nómina, hospedaje u otras contribuciones— serán condonados en su totalidad, lo que representa una oportunidad importante para la regularización.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova avanza en la rehabilitación de calles: arranca obra en San Miguel

“El Buen Fin no solo impulsa la economía del comercio, también es una ocasión para que los ciudadanos y empresas regularicen su situación fiscal sin pagar recargos”, señaló el funcionario.

Asimismo, exhortó a la población a consultar su estado fiscal en el portal PagaFácil del Gobierno de Coahuila, donde podrán conocer los montos pendientes y acceder directamente a los descuentos aplicables.

Además de los estímulos fiscales, Gurza Jaidar informó que los servicios del Registro Civil, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, contarán con un 50 % de descuento, al igual que las licencias de conducir, durante el mismo periodo promocional.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado por apoyar la economía familiar y promover la cultura de la regularización, ofreciendo facilidades y descuentos que beneficien a todos los sectores de la población.

Temas


Fiscalización
impuestos
El Buen fin

Localizaciones


Piedra Negras

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo