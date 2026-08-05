Empresas y gobierno suman esfuerzos para impulsar cultura ambiental en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Empresas y gobierno suman esfuerzos para impulsar cultura ambiental en Piedras Negras
    La Coordinación de Educación Ambiental abordó temas relacionados con agua, residuos y saneamiento en Piedras Negras. CORTESÍA

Personal de Regal Rexnord participó en conferencias enfocadas en los retos ambientales de la ciudad y la importancia del uso responsable de los recursos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental dentro del sector industrial, la Coordinación de Educación Ambiental de Ecología e Imagen Urbana de Piedras Negras, participó en la Semana Cultural de EHS de Regal Rexnord, donde impartió las conferencias “Agua y Residuos: problemática ambiental y de salud” y “Saneamiento y Drenaje”.

Las actividades estuvieron dirigidas al personal de la empresa, con el propósito de generar conciencia sobre la relación entre el cuidado del medio ambiente, la salud pública y las acciones que pueden realizarse desde los espacios laborales y personales.

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Durante las ponencias se abordó la importancia de las fuentes de abastecimiento de agua, los retos que enfrenta este recurso natural y la necesidad de promover prácticas responsables para evitar su desperdicio y contaminación.

También se analizó el impacto que generan los residuos en el entorno, destacando que un manejo inadecuado puede provocar afectaciones ambientales y representar riesgos para la salud de la población.

Otro de los temas centrales fue el funcionamiento del sistema de saneamiento y drenaje de Piedras Negras, explicando la importancia de esta infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la prevención de problemas sanitarios y el desarrollo sustentable de la ciudad.

La participación de la dependencia municipal en esta actividad forma parte de los esfuerzos por acercar información ambiental a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo empresas y centros de trabajo, donde la participación de los colaboradores resulta clave para impulsar prácticas sostenibles.

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Representantes de Educación Ambiental destacaron la importancia de que empresas como Regal Rexnord abran espacios de capacitación y diálogo, ya que permiten fortalecer la colaboración entre autoridades, sector productivo y ciudadanía en temas relacionados con el cuidado del agua, la correcta disposición de residuos y la protección del entorno.

La Semana Cultural de EHS forma parte de las actividades internas que buscan reforzar la seguridad, salud y conciencia ambiental entre los trabajadores de la empresa.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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