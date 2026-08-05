Empresas y gobierno suman esfuerzos para impulsar cultura ambiental en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental dentro del sector industrial, la Coordinación de Educación Ambiental de Ecología e Imagen Urbana de Piedras Negras, participó en la Semana Cultural de EHS de Regal Rexnord, donde impartió las conferencias “Agua y Residuos: problemática ambiental y de salud” y “Saneamiento y Drenaje”. Las actividades estuvieron dirigidas al personal de la empresa, con el propósito de generar conciencia sobre la relación entre el cuidado del medio ambiente, la salud pública y las acciones que pueden realizarse desde los espacios laborales y personales.

Durante las ponencias se abordó la importancia de las fuentes de abastecimiento de agua, los retos que enfrenta este recurso natural y la necesidad de promover prácticas responsables para evitar su desperdicio y contaminación. También se analizó el impacto que generan los residuos en el entorno, destacando que un manejo inadecuado puede provocar afectaciones ambientales y representar riesgos para la salud de la población. Otro de los temas centrales fue el funcionamiento del sistema de saneamiento y drenaje de Piedras Negras, explicando la importancia de esta infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la prevención de problemas sanitarios y el desarrollo sustentable de la ciudad. La participación de la dependencia municipal en esta actividad forma parte de los esfuerzos por acercar información ambiental a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo empresas y centros de trabajo, donde la participación de los colaboradores resulta clave para impulsar prácticas sostenibles.

Representantes de Educación Ambiental destacaron la importancia de que empresas como Regal Rexnord abran espacios de capacitación y diálogo, ya que permiten fortalecer la colaboración entre autoridades, sector productivo y ciudadanía en temas relacionados con el cuidado del agua, la correcta disposición de residuos y la protección del entorno. La Semana Cultural de EHS forma parte de las actividades internas que buscan reforzar la seguridad, salud y conciencia ambiental entre los trabajadores de la empresa.