Encuentran sin vida a joven en la colonia Bravo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 29 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo 18 de octubre en una vivienda de la calle Reyes, en la colonia Bravo, de Piedras Negras.

El hallazgo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, mientras la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su expareja quien lo encontró y solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Al domicilio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.