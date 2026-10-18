Encuentran sin vida a joven en la colonia Bravo de Piedras Negras

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    Encuentran sin vida a joven en la colonia Bravo de Piedras Negras
    Hallan a joven sin vida en vivienda de la calle Reyes, en la colonia Bravo, de Piedras Negras, Coahuila. CORTESÍA

Su expareja realizó el hallazgo y solicitó ayuda; elementos de Bomberos confirmaron que no presentaba signos vitales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 29 años fue localizado sin vida la mañana de este domingo 18 de octubre en una vivienda de la calle Reyes, en la colonia Bravo, de Piedras Negras.

El hallazgo provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, mientras la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su expareja quien lo encontró y solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Al domicilio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

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La información preliminar señala que el hombre habría sido visto con vida por última vez durante la madrugada del mismo domingo, antes de que se reportara el hallazgo durante la mañana.

También se presentaron agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Policía Municipal, así como personal de Investigación Criminal, para tomar conocimiento de lo ocurrido en el inmueble.

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La intervención de los cuerpos de emergencia permitió confirmar el fallecimiento, mientras que las actuaciones relacionadas con el esclarecimiento del caso quedaron a cargo de las autoridades investigadoras.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte del joven, localizado en el interior de la vivienda.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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