Entregan mesabancos y equipos de cómputo a estudiantes de la UAdeC Unidad Norte

Como parte de la estrategia institucional para mejorar las condiciones académicas y fortalecer los espacios universitarios, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la entrega de mesabancos, equipos de cómputo y aires acondicionados a la Escuela de Medicina, Facultad de Contaduría y Derecho, y la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte.

Estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2027, que contempla la modernización de la infraestructura educativa en las tres unidades regionales.

Hasta el momento, se han beneficiado 12 escuelas y facultades con mobiliario escolar, computadoras y mejoras en sus instalaciones físicas, con el objetivo de ofrecer a estudiantes y docentes espacios más dignos, funcionales y equipados.

Durante las ceremonias de entrega, el rector estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; así como los directivos de los planteles beneficiados: Norma Georgina Rodríguez Bustos, directora de la Escuela de Medicina; Isidro Tadeo Vargas Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Derecho; y Laura Verónica Ruiz Jasso, directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. También participaron alumnos y docentes, quienes agradecieron el apoyo.