    Entregan mesabancos y equipos de cómputo a estudiantes de la UAdeC Unidad Norte
    Se entregaron mesabancos, computadoras y aires acondicionados como parte de un programa de fortalecimiento académico. FOTO: CORTESÍA

Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela de Medicina, la Facultad de Contaduría y Derecho, y la Escuela de Ciencias de la Salud

Como parte de la estrategia institucional para mejorar las condiciones académicas y fortalecer los espacios universitarios, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la entrega de mesabancos, equipos de cómputo y aires acondicionados a la Escuela de Medicina, Facultad de Contaduría y Derecho, y la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte.

Estas acciones forman parte del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2027, que contempla la modernización de la infraestructura educativa en las tres unidades regionales.

Hasta el momento, se han beneficiado 12 escuelas y facultades con mobiliario escolar, computadoras y mejoras en sus instalaciones físicas, con el objetivo de ofrecer a estudiantes y docentes espacios más dignos, funcionales y equipados.

Durante las ceremonias de entrega, el rector estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes Arredondo; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; así como los directivos de los planteles beneficiados: Norma Georgina Rodríguez Bustos, directora de la Escuela de Medicina; Isidro Tadeo Vargas Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Derecho; y Laura Verónica Ruiz Jasso, directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. También participaron alumnos y docentes, quienes agradecieron el apoyo.

$!Doce escuelas y facultades de las tres unidades regionales ya han recibido equipamiento similar.
Doce escuelas y facultades de las tres unidades regionales ya han recibido equipamiento similar. FOTO: CORTESÍA

La directora Norma Georgina Rodríguez Bustos destacó que la entrega de equipamiento representa un esfuerzo tangible por mejorar la calidad educativa.

“Es un gusto recibir este apoyo que responde al trabajo en equipo encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, quien ha realizado gestiones reales para traer beneficios concretos a nuestras escuelas”, señaló.

Añadió que estas acciones “reflejan el compromiso del rector con el bienestar y desarrollo de la comunidad universitaria, al mejorar las condiciones tanto para estudiantes como para docentes y personal administrativo”.

Con estas entregas, la UAdeC reafirma su compromiso con la formación integral y la mejora continua de sus instalaciones, impulsando entornos académicos de calidad en beneficio de toda su comunidad educativa.

