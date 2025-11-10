Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila

Piedras Negras
/ 10 noviembre 2025
    Exhortan a Conagua a agilizar permisos de riego en Coahuila
    El diputado Guillermo Ruiz Guerra llamó a fortalecer los mecanismos de Conagua para garantizar que el agua llegue a tiempo a las zonas agrícolas del estado. FOTO: ARCHIVO

El diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó a la Conagua a agilizar los trámites de uso agrícola del agua, ante los retrasos que afectan a productores del norte de Coahuila y ponen en riesgo los ciclos de siembra

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, presentó la semana pasada un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado con el objetivo de proteger la economía de las familias campesinas y garantizar la continuidad de los cultivos. En dicho acuerdo, exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fortalecer sus mecanismos y procedimientos para atender con mayor rapidez las solicitudes relacionadas con el uso y administración del agua con fines agrícolas.

Ruiz Guerra subrayó que la agricultura sigue siendo el principal sustento económico de miles de familias rurales, además de representar un pilar fundamental para la seguridad alimentaria del país. No obstante, advirtió que la falta de acceso oportuno al recurso hídrico pone en riesgo la producción y los ingresos de pequeños productores, ejidatarios y comunidades rurales.

El legislador destacó que regiones como el norte de Coahuila enfrentan condiciones especialmente adversas debido a su clima semidesértico y a la recurrencia de sequías. “Durante el ciclo otoño-invierno de siembra de sorgo, los productores de la Región Norte no obtuvieron a tiempo el permiso de riego de la presa La Fragua, quedando a merced de las lluvias y sin acceso a programas de semillas, lo que afectó la planeación y ejecución de las actividades agrícolas”, explicó.

Asimismo, recordó que recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Facilidades Administrativas, que permite regularizar concesiones vencidas de hasta 500 mil metros cúbicos anuales. Aunque consideró esta medida como un avance positivo, advirtió que aún existen numerosas solicitudes pendientes, cuyo retraso podría derivar en la pérdida de ciclos agrícolas si no se atienden con prontitud.

“El campo no puede esperar: las fechas de siembra no se ajustan a la burocracia y las lluvias son cada vez más impredecibles. Los retrasos administrativos no son solo trámites pendientes, sino obstáculos que profundizan la desigualdad y amenazan la estabilidad económica de nuestras comunidades rurales”, concluyó.

