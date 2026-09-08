Frenan obra del canal San Ildefonso tras movilización ciudadana en Zaragoza, Coahuila

El alcalde de ese municipio, Evelio Vara Rivera, confirmó la decisión después de trasladarse este lunes a Saltillo, donde sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien lo recibió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. En el encuentro también participó el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

ZARAGOZA, COAH.– Los trabajos de rehabilitación y revestimiento del canal San Ildefonso fueron detenidos temporalmente luego de la presión ejercida por habitantes, productores y ejidatarios del municipio de Zaragoza , Coahuila, quienes durante los últimos días manifestaron su preocupación por el manejo y destino del agua proveniente de este sistema hidráulico.

De acuerdo con el Presidente Municipal, durante la reunión fueron expuestas las inquietudes planteadas por habitantes de Zaragoza y se acordó detener los trabajos como una medida para atender las solicitudes de la ciudadanía y privilegiar el diálogo antes de continuar con la intervención.

La decisión ocurre después de una serie de movilizaciones realizadas durante el fin de semana. Habitantes, productores y ejidatarios acudieron a la Presidencia Municipal para exigir mayor claridad sobre el proyecto y una postura definida de las autoridades respecto a la protección del agua de San Ildefonso.

El conflicto se desarrolla alrededor de una obra que el Gobierno de Coahuila había presentado como parte de su estrategia de tecnificación hidroagrícola.

Según la Secretaría de Desarrollo Rural, la rehabilitación y revestimiento del canal busca mejorar la conducción del agua hacia las zonas agrícolas y reducir las pérdidas durante su traslado.

Para 2026, el Gobierno estatal informó una inversión de 34 millones de pesos para 27 proyectos destinados al uso eficiente del agua, con participación de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, además de productores e iniciativa privada. El canal San Ildefonso forma parte de ese programa de modernización.

Sin embargo, el proyecto adquirió una dimensión social y política distinta ante las dudas expresadas por sectores de Zaragoza sobre el destino final del recurso.

En días recientes también trascendieron versiones sobre reuniones entre representantes de Constellation Brands y autoridades relacionadas con el agua de San Ildefonso, aunque no se han hecho públicos documentos que permitan establecer que el proyecto del canal tenga como finalidad abastecer a dicha empresa.