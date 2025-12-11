Ordenan embargo por 7.6 millones de pesos al municipio de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado ordenó un embargo por más de 7.6 millones de pesos al Ayuntamiento de Piedras Negras, como parte del proceso legal derivado del conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas.

La determinación responde al amparo que el municipio promovió contra el laudo emitido en favor del gremio, y busca garantizar el pago de salarios caídos en caso de que la resolución final beneficie a los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila

El conflicto laboral inició en mayo de este año, luego de que el gobierno municipal suspendiera la revisión y negociación del contrato colectivo.

Meses después, ya en 2025, el Ayuntamiento anunció la desaparición del sindicato, para lo cual depositó 22 millones de pesos, monto que aseguró corresponde a la liquidación de los 110 integrantes.

La disputa continúa en tribunales mientras ambas partes sostienen argumentos sobre la validez del procedimiento, los derechos laborales y la vigencia del sindicato que por décadas agrupó a empleados del área de Obras Públicas.