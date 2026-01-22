Inician unidades de salud Programa de Nutrición 2026 en Piedras Negras

Piedras Negras
22 enero 2026
    Inician unidades de salud Programa de Nutrición 2026 en Piedras Negras
    Las unidades de salud de Piedras Negras ya reciben a personas interesadas en mejorar sus hábitos alimenticios FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El programa ofrece consultas nutricionales gratuitas y planes de alimentación personalizados para mejorar la salud de la población tras el periodo decembrino

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las unidades de salud de Piedras Negras pusieron en marcha el Programa de Nutrición 2026, una estrategia dirigida a personas interesadas en mejorar sus hábitos alimenticios tras el periodo decembrino, informó la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Cecilia Vélez Ibarra.

La especialista explicó que, luego de las fiestas de fin de año, es común que la población busque retomar el cuidado de su salud, por lo que las unidades médicas se encuentran preparadas para atender a quienes deseen integrarse a este programa, el cual ofrece consultas nutricionales de manera totalmente gratuita.

Durante la atención, cada paciente recibe un plan de alimentación personalizado, elaborado de acuerdo con sus necesidades específicas, estilo de vida y condiciones de salud, con el objetivo de fortalecer su bienestar integral.

$!El programa contempla revisiones físicas y orientación alimentaria personalizada.
El programa contempla revisiones físicas y orientación alimentaria personalizada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Además de la orientación alimentaria, el servicio incluye la detección de niveles de glucosa y presión arterial, así como la medición de peso, talla y circunferencia de cintura.

Estos indicadores permiten realizar un prediagnóstico de posibles padecimientos relacionados con la nutrición y detectar de forma temprana riesgos como sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas.

El proceso también contempla una evaluación detallada de los hábitos cotidianos de cada paciente, como el consumo de agua y los alimentos ingeridos con mayor frecuencia, información que se integra a su historia clínica nutricional.

Finalmente, Vélez Ibarra señaló que, con base en los resultados de la evaluación, se define la intervención nutricional y se programan consultas subsecuentes cuando así se requiere. Reiteró la invitación a la población a aprovechar este servicio gratuito disponible en las unidades de salud de la ciudad.

