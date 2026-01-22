Inician unidades de salud Programa de Nutrición 2026 en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las unidades de salud de Piedras Negras pusieron en marcha el Programa de Nutrición 2026, una estrategia dirigida a personas interesadas en mejorar sus hábitos alimenticios tras el periodo decembrino, informó la nutrióloga de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Cecilia Vélez Ibarra.

La especialista explicó que, luego de las fiestas de fin de año, es común que la población busque retomar el cuidado de su salud, por lo que las unidades médicas se encuentran preparadas para atender a quienes deseen integrarse a este programa, el cual ofrece consultas nutricionales de manera totalmente gratuita.

TE PUEDE INTERESAR: Chema Morales incentiva a contribuyentes con sorteo de casas y autos desde Ramos Arizpe

Durante la atención, cada paciente recibe un plan de alimentación personalizado, elaborado de acuerdo con sus necesidades específicas, estilo de vida y condiciones de salud, con el objetivo de fortalecer su bienestar integral.