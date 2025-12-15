Invertirá Simas Piedras Negras 5 mdp en flotilla para mejorar atención y cobranza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras incorporará en enero próximo diez camionetas pick up Nissan de reciente modelo a su flotilla operativa, con una inversión total cercana a los cinco millones de pesos, informó el gerente de la paramunicipal, Lorenzo Menera.

Detalló que cinco de las unidades serán adquiridas de contado, con una inversión de 2.5 millones de pesos, mientras que las otras cinco se comprarán mediante financiamiento, con pagos programados hasta diciembre de 2026, tras un acuerdo alcanzado con la agencia Nissan.

Menera subrayó que la compra fue posible gracias al cumplimiento de los usuarios en el pago del servicio. “La respuesta de la ciudadanía nos permitió contar con los recursos necesarios para realizar esta inversión”, señaló.

Recordó que durante 2025, ante limitaciones presupuestales, SIMAS optó por adquirir seis vehículos usados y recibió la donación de otras tres unidades para mantener en operación sus áreas técnicas y administrativas.

Las nuevas camionetas estarán asignadas principalmente a la Subgerencia Comercial, responsable de regularizar a usuarios con adeudos o sin contrato formal del servicio de agua potable.

Actualmente, explicó el gerente, se estima que alrededor de 20 mil usuarios no pagan el servicio, por lo que se reforzarán las acciones de cobranza, la detección y reparación de fugas, la instalación de medidores en toda la ciudad y los operativos contra reconexiones ilegales tras cortes por adeudo.