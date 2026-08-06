La experiencia también tiene corona; eligen a la nueva reina del Adulto Mayor en Zaragoza, Coahuila

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Piedras Negras
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    La experiencia también tiene corona; eligen a la nueva reina del Adulto Mayor en Zaragoza, Coahuila
    Bertha Rosa Lira Martínez encabezará durante un año las actividades de representación del Adulto Mayor en Zaragoza. CORTESÍA

La ceremonia de coronación reunió a representantes de distintos municipios de la región cinco manantiales

ZARAGOZA, COAH.- En una celebración donde la experiencia, la trayectoria de vida y la participación comunitaria fueron las protagonistas, el municipio de Zaragoza coronó a su corte real del Adulto Mayor 2026, ceremonia que reunió a autoridades, familias e invitados de municipios vecinos para reconocer el papel que desempeñan las personas mayores en la vida social de la región.

Durante el evento fue coronada Bertha Rosa Lira Martínez como Reina del Adulto Mayor 2026, mientras que San Juanita Santana Galindo recibió el nombramiento de Princesa y Bertha Cedillo fue distinguida como Duquesa, quienes durante el próximo año representarán a este sector en diversas actividades culturales, sociales y comunitarias.

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Entre las invitadas especiales destacó la presencia de Martha Flores, Reina del Adulto Mayor de Villa Unión, quien asistió acompañada por representantes del Sistema DIF Municipal como parte del intercambio y fortalecimiento de los lazos entre los programas dirigidos a las personas adultas mayores de la región Norte.

La ceremonia formó parte de las actividades que distintos municipios realizan para promover el envejecimiento activo, la convivencia y el reconocimiento a hombres y mujeres que, con su experiencia y participación, continúan siendo referentes dentro de sus comunidades.

Además del protocolo de coronación, el encuentro permitió fortalecer la convivencia entre los grupos de adultos mayores de municipios vecinos, quienes participan durante el año en actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración impulsadas por los sistemas DIF municipales.

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Con este tipo de eventos, los municipios de la región buscan impulsar una imagen positiva del envejecimiento, promoviendo la inclusión social y el reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de sus comunidades.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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