La experiencia también tiene corona; eligen a la nueva reina del Adulto Mayor en Zaragoza, Coahuila

ZARAGOZA, COAH.- En una celebración donde la experiencia, la trayectoria de vida y la participación comunitaria fueron las protagonistas, el municipio de Zaragoza coronó a su corte real del Adulto Mayor 2026, ceremonia que reunió a autoridades, familias e invitados de municipios vecinos para reconocer el papel que desempeñan las personas mayores en la vida social de la región. Durante el evento fue coronada Bertha Rosa Lira Martínez como Reina del Adulto Mayor 2026, mientras que San Juanita Santana Galindo recibió el nombramiento de Princesa y Bertha Cedillo fue distinguida como Duquesa, quienes durante el próximo año representarán a este sector en diversas actividades culturales, sociales y comunitarias.

Entre las invitadas especiales destacó la presencia de Martha Flores, Reina del Adulto Mayor de Villa Unión, quien asistió acompañada por representantes del Sistema DIF Municipal como parte del intercambio y fortalecimiento de los lazos entre los programas dirigidos a las personas adultas mayores de la región Norte. La ceremonia formó parte de las actividades que distintos municipios realizan para promover el envejecimiento activo, la convivencia y el reconocimiento a hombres y mujeres que, con su experiencia y participación, continúan siendo referentes dentro de sus comunidades. Además del protocolo de coronación, el encuentro permitió fortalecer la convivencia entre los grupos de adultos mayores de municipios vecinos, quienes participan durante el año en actividades recreativas, deportivas, culturales y de integración impulsadas por los sistemas DIF municipales.

Con este tipo de eventos, los municipios de la región buscan impulsar una imagen positiva del envejecimiento, promoviendo la inclusión social y el reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de sus comunidades.