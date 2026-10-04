Llevarán campaña de desarme a Villa Unión este miércoles y jueves

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Llevarán campaña de desarme a Villa Unión este miércoles y jueves
    El módulo de canje de armas funcionará los días 7 y 8 de octubre frente a la Presidencia Municipal de Villa Unión, Coahuila. CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial

La jornada de canje de armas se realizará los días 7 y 8 de octubre, de 09:00 a 14:00 horas, frente a la Presidencia Municipal

VILLA UNIÓN, COAH.- Como parte de las acciones preventivas encaminadas a retirar armas de fuego de los hogares, el Ayuntamiento de Villa Unión y la Secretaría de la Defensa Nacional instalarán esta semana un módulo de canje, donde la población podrá entregar voluntariamente armamento.

La campaña se desarrollará los próximos miércoles 7 y jueves 8 de octubre, en horario de 09:00 a 14:00 horas, frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde personal militar estará encargado de recibir y revisar las armas que sean presentadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-historia-poco-contada-de-la-narro-en-el-trenazo-cinco-generaciones-de-estudiantes-se-sumaron-al-rescate-CI23907858

La administración municipal convocó a las familias de Villa Unión y comunidades cercanas a participar en la estrategia, cuyo propósito principal es disminuir los riesgos asociados con la presencia de armas de fuego dentro de las viviendas.

El mecanismo de entrega será voluntario y confidencial, como parte de una política de prevención que busca retirar de circulación armas, municiones y otros artefactos que eventualmente pueden ocasionar accidentes o ser utilizados en hechos violentos.

La campaña se desarrolla bajo el esquema “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia que contempla el intercambio voluntario de armamento y busca concientizar a las familias sobre los riesgos que representa mantener armas al alcance de niñas, niños, adolescentes u otras personas sin capacitación para manipularlas.

Los lineamientos nacionales del programa establecen que uno de sus objetivos es prevenir lesiones, muertes accidentales y distintas expresiones de violencia relacionadas con el uso o manipulación de armas de fuego.

Este fin de semana, representantes de Villa Unión participaron junto con autoridades municipales, estatales y mandos militares en una reunión regional para revisar acciones conjuntas de seguridad y prevención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cierra-2025-con-195-mil-procedimientos-pendientes-inegi-NI23909488

En ese encuentro participaron representantes de municipios de la zona, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y personal de la 47 Zona Militar y del 12 Regimiento de Caballería.

Con el módulo de los días 7 y 8 de octubre, las autoridades buscan trasladar esa estrategia preventiva directamente a la población y reducir la presencia de armas dentro de los hogares, privilegiando su entrega voluntaria antes de que puedan convertirse en factor de accidentes o violencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Canje De Armas
Control De Armas
Armas de fuego

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Regalo. Amaia Montero retomó su lugar como vocalista de La Oreja de Van Gogh y prepara su regreso a los escenarios mexicanos.

¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: (L-R) Tom Cruise and Alejandro González Iñárritu attend CinemaCon 2026 - Warner Bros. Pictures invites you to “The Big Picture” a special presentation of its upcoming slate at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/Getty Images for CinemaCon)

‘Digger’: Iñárritu y Tom Cruise, una dupla que nació hace siete años
Tarik Skubal encabezó el triunfo de Dodgers sobre Braves al permitir sólo una carrera en seis entradas del Juego 1 de la Serie Divisional.

Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB