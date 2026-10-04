Llevarán campaña de desarme a Villa Unión este miércoles y jueves

La campaña se desarrollará los próximos miércoles 7 y jueves 8 de octubre, en horario de 09:00 a 14:00 horas, frente a las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde personal militar estará encargado de recibir y revisar las armas que sean presentadas.

VILLA UNIÓN, COAH.- Como parte de las acciones preventivas encaminadas a retirar armas de fuego de los hogares, el Ayuntamiento de Villa Unión y la Secretaría de la Defensa Nacional instalarán esta semana un módulo de canje, donde la población podrá entregar voluntariamente armamento.

La administración municipal convocó a las familias de Villa Unión y comunidades cercanas a participar en la estrategia, cuyo propósito principal es disminuir los riesgos asociados con la presencia de armas de fuego dentro de las viviendas.

El mecanismo de entrega será voluntario y confidencial, como parte de una política de prevención que busca retirar de circulación armas, municiones y otros artefactos que eventualmente pueden ocasionar accidentes o ser utilizados en hechos violentos.

La campaña se desarrolla bajo el esquema “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia que contempla el intercambio voluntario de armamento y busca concientizar a las familias sobre los riesgos que representa mantener armas al alcance de niñas, niños, adolescentes u otras personas sin capacitación para manipularlas.

Los lineamientos nacionales del programa establecen que uno de sus objetivos es prevenir lesiones, muertes accidentales y distintas expresiones de violencia relacionadas con el uso o manipulación de armas de fuego.

Este fin de semana, representantes de Villa Unión participaron junto con autoridades municipales, estatales y mandos militares en una reunión regional para revisar acciones conjuntas de seguridad y prevención.