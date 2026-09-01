Mercaditos de Mejora regresarán a Piedras Negras el 10 de septiembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los Mercaditos de Mejora Coahuila regresarán a Piedras Negras el próximo 10 de septiembre, informó Franco Treviño González, coordinador regional de la estrategia. El funcionario señaló que el programa volverá a las colonias de la ciudad con productos de la canasta básica a precios accesibles. La ubicación de la primera jornada de esta nueva etapa será dada a conocer durante los próximos días.

Treviño González informó además que Mejora Coahuila mantiene recorridos por planteles públicos de la región para la entrega de útiles escolares. De acuerdo con el coordinador, el despliegue contempla visitar diariamente 17 escuelas. Durante estos recorridos también se reciben solicitudes relacionadas con necesidades de los planteles, entre ellas rehabilitación de techumbres y dotación de mobiliario, explicó. En materia de mejoramiento de vivienda, señaló que las oficinas de la coordinación mantienen programas para la adquisición a bajo costo de materiales de construcción y electrodomésticos. Entre los productos que, según Treviño González, registran mayor demanda se encuentran el cemento y los equipos de aire acondicionado tipo minisplit.

El coordinador regional adelantó que también se analiza ampliar el catálogo disponible con materiales solicitados por la población, entre ellos block, varilla y lámina. “Es algo que pide mucho la ciudadanía”, señaló Treviño González al referirse a la posibilidad de incorporar estos productos.