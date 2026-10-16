Miedo y tabúes frenan prevención del cáncer de mama; llaman a jóvenes de Piedras Negras a detectar a tiempo

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    Miedo y tabúes frenan prevención del cáncer de mama; llaman a jóvenes de Piedras Negras a detectar a tiempo
    El miedo al diagnóstico y los factores socioculturales figuran entre las barreras para la atención oportuna, señaló la ponente JOSUÉ RODRÍGUEZ

La sobreviviente Laura Martínez Posada compartió su testimonio con estudiantes de la UPPN y llamó a la autoexploración y las revisiones periódicas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un llamado a priorizar la salud y dejar atrás el temor, la conferencista y sobreviviente de cáncer Laura Martínez Posada compartió su testimonio con estudiantes de la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN), con el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la detección oportuna.

Durante su ponencia, Martínez Posada recordó que el cáncer no distingue edades ni géneros, por lo que instó a las universitarias a mantenerse alertas de su salud física, aun en una etapa de juventud y proyectos de vida.

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A través de su experiencia personal, la activista enfatizó la necesidad de conocer el propio cuerpo, practicar la autoexploración de manera constante y acudir a revisiones médicas periódicas sin esperar a que aparezcan los primeros síntomas.

La ponente advirtió que persiste un déficit de información sobre procedimientos básicos de prevención, como la autoexploración mamaria, el examen de Papanicolaou, las consultas ginecológicas y la mastografía. Según señaló, en sus charlas es común encontrar a mujeres —tanto jóvenes como adultas— que admiten no saber cómo realizar una autoexploración o que nunca se han sometido a una revisión clínica.

También alertó sobre las principales barreras que obstaculizan la atención médica oportuna:

El miedo al diagnóstico: un temor psicológico que paraliza a muchas mujeres ante la posibilidad de confirmar una enfermedad grave.

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Factores socioculturales: en algunos casos, la falta de autonomía o la negativa de las parejas para permitirles acudir al médico.

Frente a este panorama, consideró indispensable mantener una difusión constante de información que empodere a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su bienestar.

UNA CULTURA DE PREVENCIÓN TODO EL AÑO

Durante el encuentro, la ponente recordó que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, ya que también puede manifestarse en hombres, por lo que la cultura de la revisión debe involucrar a toda la sociedad. La interacción directa con los asistentes permitió resolver dudas comunes y reforzar el mensaje preventivo.

La ponente subrayó que el cuidado de la salud no debe limitarse al mes de octubre —periodo internacional de sensibilización—, sino convertirse en un hábito permanente y cotidiano para proteger la vida.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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