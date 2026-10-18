Muere taxista durante servicio en Piedras Negras; pasajeros quedan ilesos
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El operador perdió el conocimiento durante el recorrido y el automóvil terminó en los carriles contrarios del bulevar República
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de la línea Premier falleció la noche del sábado 17 de octubre mientras trasladaba a un padre de familia y sus dos hijos menores por el bulevar República, de Piedras Negras.
Durante el trayecto, el conductor perdió el conocimiento y el vehículo terminó en los carriles contrarios; los tres pasajeros resultaron ilesos.
El trabajador fue identificado en los primeros reportes como Ángel Torres. El fallecimiento movilizó a paramédicos y corporaciones de seguridad, mientras agentes de investigación acudieron para tomar conocimiento del caso.
De acuerdo con la información inicial, el operador conducía un Nissan V-Drive blanco que prestaba servicio de transporte público. Había recogido a los pasajeros en la colonia Lomas de Santiago y se dirigía hacia Acoros I cuando ocurrió la emergencia.
El incidente se registró a la altura de City Club y Soriana Verde. Según el relato del padre de familia, durante el recorrido notó que el taxista comenzó a convulsionar y después se desvaneció al volante.
Sin control, el automóvil cruzó el camellón central y terminó del lado contrario de la circulación. Pese a la trayectoria que siguió la unidad, el adulto y los dos menores que viajaban como pasajeros fueron reportados sin lesiones.
Paramédicos de Bomberos acudieron para auxiliar al trabajador del volante. Sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y restringieron parcialmente el tránsito para facilitar la intervención de los cuerpos de emergencia y las diligencias posteriores.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del fallecimiento, mientras personal de Servicios Periciales realizó las actuaciones correspondientes en el sitio donde quedó el taxi.
Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y determinar la causa del deceso. El caso quedó a cargo de las autoridades investigadoras.