Muere taxista durante servicio en Piedras Negras; pasajeros quedan ilesos

Durante el trayecto, el conductor perdió el conocimiento y el vehículo terminó en los carriles contrarios; los tres pasajeros resultaron ilesos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de la línea Premier falleció la noche del sábado 17 de octubre mientras trasladaba a un padre de familia y sus dos hijos menores por el bulevar República, de Piedras Negras.

El trabajador fue identificado en los primeros reportes como Ángel Torres. El fallecimiento movilizó a paramédicos y corporaciones de seguridad, mientras agentes de investigación acudieron para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con la información inicial, el operador conducía un Nissan V-Drive blanco que prestaba servicio de transporte público. Había recogido a los pasajeros en la colonia Lomas de Santiago y se dirigía hacia Acoros I cuando ocurrió la emergencia.

El incidente se registró a la altura de City Club y Soriana Verde. Según el relato del padre de familia, durante el recorrido notó que el taxista comenzó a convulsionar y después se desvaneció al volante.

Sin control, el automóvil cruzó el camellón central y terminó del lado contrario de la circulación. Pese a la trayectoria que siguió la unidad, el adulto y los dos menores que viajaban como pasajeros fueron reportados sin lesiones.

Paramédicos de Bomberos acudieron para auxiliar al trabajador del volante. Sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que ya no presentaba signos vitales.