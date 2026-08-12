Museo de la Frontera Norte abre espacio al talento artístico de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Museo de la Frontera Norte abre espacio al talento artístico de Piedras Negras
    El Museo de la Frontera Norte busca fortalecer la difusión del talento artístico surgido en Piedras Negras. ARCHIVO

La convocatoria está dirigida a artistas plásticos, pintores y fotógrafos interesados en mostrar sus obras a la comunidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Museo de la Frontera Norte de Piedras Negras, Coahuila, lanzó una invitación a los artistas locales para participar en una exposición que busca abrir un espacio de difusión para creadores de la ciudad y acercar sus propuestas al público.

La convocatoria está dirigida a artistas plásticos, pintores y fotógrafos de Piedras Negras interesados en presentar sus obras y compartir su trabajo con la comunidad. La iniciativa tiene como propósito impulsar, promover y fortalecer el talento artístico local.

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El proyecto contempla utilizar los espacios del museo como plataforma para que los creadores puedan mostrar sus propuestas y contribuir a enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

El Museo de la Frontera Norte, ubicado en la calle Abasolo 508, en la Zona Centro, es un recinto dedicado a preservar y difundir la historia y la identidad de la frontera norte. Además de su exposición permanente, el inmueble cuenta con espacios para muestras temporales.

En años recientes, el museo ha albergado exposiciones de artistas, consolidándose también como un punto de encuentro para actividades culturales.

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Los interesados en participar pueden acercarse directamente al Museo de la Frontera Norte para conocer los requisitos, condiciones de entrega de obra y demás detalles de la exposición.

La invitación representa una oportunidad para que artistas de Piedras Negras encuentren un escaparate para su trabajo y para que la comunidad conozca nuevas propuestas surgidas desde la propia ciudad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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