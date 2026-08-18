Pausa al muro en Big Bend pone bajo la lupa la frontera con Coahuila, en Acuña y Piedras Negras

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, ordenó detener los trabajos mientras realiza una evaluación presencial y dialoga con autoridades locales, residentes y otros sectores. El proyecto contempla caminos de acceso y patrullaje, barreras vehiculares y sistemas de vigilancia, en lugar del muro de acero de gran altura planteado inicialmente.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las obras de infraestructura fronteriza en el Parque Nacional Big Bend, Texas, abre un nuevo escenario para la región norte de Coahuila, particularmente para los municipios de Acuña y Piedras Negras , colindantes con el río Bravo.

La suspensión ocurre después de una creciente oposición de habitantes, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y legisladores de ambos partidos, quienes cuestionaron el impacto sobre el ecosistema, sitios arqueológicos y el turismo. También se ha señalado que la accidentada geografía de Big Bend ya dificulta los cruces irregulares.

Para Coahuila, el principal efecto podría presentarse en la estrategia de vigilancia. Si Washington determina que en sectores de difícil acceso resulta más efectivo utilizar tecnología, sensores, vigilancia aérea y patrullajes que construir barreras continuas, esa decisión podría influir posteriormente en otros puntos de la frontera de Texas cercanos a Ciudad Acuña y Piedras Negras.

El impacto migratorio todavía es incierto. Un eventual cambio en los controles de Big Bend podría modificar las rutas utilizadas por migrantes, aunque no existen elementos para afirmar que la pausa vaya a provocar un incremento inmediato de cruces hacia Coahuila.

La decisión tampoco representa un abandono de la política fronteriza de Donald Trump. CBP mantiene proyectos de infraestructura y vigilancia en distintos sectores de Texas, mientras la administración federal continúa destinando recursos para reforzar la frontera.