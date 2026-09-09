Piedras Negras: exige Canacar reabrir cruce a camiones vacíos de importación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) solicitó una intervención urgente para restablecer el cruce de camiones vacíos de importación en la frontera de Piedras Negras, al advertir afectaciones para las empresas transportistas y la operación logística de la región. En un oficio fechado el 9 de septiembre y dirigido al titular de la Aduana de Piedras Negras, teniente coronel Marcos Marín Vásquez, el organismo señaló que la noche anterior recibió información de que el paso permanecería cerrado “hasta nuevo aviso”, lo que generó incertidumbre sobre los tiempos de cruce y la disponibilidad de equipo.

De acuerdo con Canacar, la suspensión ya ocasionó retrasos, acumulación de unidades y reprogramación de movimientos. Explicó que la imposibilidad de cruzar camiones vacíos hacia México dificulta reposicionar los equipos necesarios para atender operaciones de importación y mantener la continuidad de las rutas. La Cámara sostuvo que la medida también genera costos adicionales por tiempos muertos, combustible, horas de operador y reprogramación de viajes, además del riesgo de incumplir ventanas de carga o descarga y provocar mayores retrasos en la cadena logística. Ante esta situación, solicitó información oficial sobre las causas del cierre, su duración estimada y las medidas que se implementarán para restablecer el paso. Según el organismo, contar con estos datos permitiría a las empresas reorganizar sus operaciones y evitar acumulaciones innecesarias en patios, vialidades y puntos de espera.

Canacar también consideró que una medida de cierre operativo comunicada de manera tardía y sin precisar su fundamento, duración o alternativas podría resultar contraria a los principios de facilitación del comercio, transparencia, previsibilidad y reducción de costos operativos contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por ello, pidió revisar de manera urgente la situación que originó la suspensión, informar con claridad el tiempo estimado del cierre e implementar las acciones necesarias para restablecer “a la brevedad” el cruce de unidades vacías de importación. El organismo es representado localmente por la subdelegada Blanca Villanueva y el delegado Juan Francisco Moreno, en coordinación con la delegación estatal y la representación de Canacar Saltillo, encabezada por Juan Manuel Ramos Cantú, quien firmó el documento dirigido al titular de la Aduana de Piedras Negras. Canacar reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en las acciones necesarias para mantener una operación fronteriza eficiente, ordenada y continua en beneficio del sector transportista, la cadena logística y el comercio exterior de Piedras Negras.