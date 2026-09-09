Sentencian a más de seis años a dos hombres por trasladar ilegalmente a un migrante en el Río Bravo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Sentencian a más de seis años a dos hombres por trasladar ilegalmente a un migrante en el Río Bravo en Piedras Negras
    Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres en las inmediaciones del Río Bravo, en Piedras Negras, cuando presuntamente trasladaban a un migrante hacia Estados Unidos ARCHIVO

Isidoro ‘N’ y Ernesto ‘N’ fueron detenidos cerca del rancho San Nicolás, cuando presuntamente trasladaban a un ciudadano guatemalteco hacia Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.– Una embarcación improvisada en las aguas del Río Bravo terminó por convertirse en evidencia dentro de un proceso penal que concluyó con una sentencia de seis años, dos meses y 20 días de prisión contra dos hombres señalados por intentar trasladar ilegalmente a un migrante hacia Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República informó que Isidoro “N” y Ernesto “N” fueron condenados por un delito previsto en la Ley de Migración, luego de que elementos de la Guardia Nacional los detuvieran en las inmediaciones del rancho San Nicolás, en el municipio de Piedras Negras.

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De acuerdo con el Informe Policial Homologado, ambos fueron localizados a la orilla del Río Bravo a bordo de una lancha tipo balsa, presuntamente utilizada para trasladar hacia territorio estadounidense a una persona de nacionalidad guatemalteca. Tras la detención, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Coahuila.

El caso llegó a una audiencia de procedimiento abreviado, en la que el Ministerio Público de la Federación presentó ante el juez de Control los elementos de prueba con los que acreditó la responsabilidad de los acusados. Como resultado, ambos recibieron la misma pena de prisión y una sanción económica de cuatro mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El proceso se inscribe en el contexto de la vigilancia que mantienen las autoridades federales en la frontera de Piedras Negras, donde el Río Bravo constituye uno de los puntos utilizados por personas migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos fuera de los mecanismos establecidos por las autoridades.

La resolución judicial también refleja el tratamiento penal que reciben quienes participan en el traslado irregular de personas.

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En este caso, la acusación no se limitó a la presencia de los involucrados en las inmediaciones del río, sino que la Fiscalía sostuvo ante el juez que existían elementos suficientes para acreditar su participación en el traslado ilegal.

La sentencia representa además una nueva acción de la FGR contra actividades relacionadas con el tráfico y traslado irregular de personas en Coahuila. La dependencia señaló que continuará con la investigación y persecución de delitos de carácter federal en la entidad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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