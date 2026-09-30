Piedras Negras: ‘Por ti, hoy voy a luchar’, dicen madres que no dejan de buscar a sus hijos

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    Piedras Negras: ‘Por ti, hoy voy a luchar’, dicen madres que no dejan de buscar a sus hijos
    Familias de distintas entidades del país se reúnen en Piedras Negras para localizar a sus seres queridos desaparecidos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Familias de ocho estados realizan brigadas en Piedras Negras para localizar a sus seres queridos y obtener información sobre su paradero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-Cada noche, antes de dormir, colocan la fotografía de sus hijos junto a su cama. La miran y recuerdan por qué continúan de pie. Algunas veces, las lágrimas son inevitables; otras, el dolor se transforma en fuerza. Pero todas repiten para sí mismas la frase que se ha convertido en su motor cotidiano: “Por ti, hoy voy a luchar”.

Así lo comparte María de la Luz López Castruita, representante del movimiento Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, quien llegó a Piedras Negras junto con familias provenientes de distintas entidades del país para continuar con la localización de sus seres queridos.

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Para ellas, una persona desaparecida no es solo un número o un expediente dentro de una carpeta de investigación. Es un hijo, una hija, un hermano, un padre o un esposo; alguien con una historia y una familia que, pese al paso de los años, se niega al olvido. Por ello, explicó María de la Luz, esta movilización representa esperanza, lucha y protesta, pero también un llamado urgente para que la sociedad y las autoridades recuerden que la búsqueda sigue activa.

Actualmente, participan entre 65 y 70 personas en las brigadas, aunque la cifra fluctúa conforme avanzan las jornadas. Algunas deben regresar a sus lugares de origen por cuestiones laborales o económicas, mientras que otras no pudieron acudir por falta de recursos para el traslado.

Las familias provienen de estados como Zacatecas, Morelos, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Coahuila, unidas por un mismo propósito: hallar a sus seres queridos o conseguir una nueva línea de investigación que revele su paradero.

Durante su estancia en Piedras Negras, el contingente realiza diversas acciones de búsqueda en vida, que incluyen incursiones en el Centro de Readaptación Social (Cereso), recorridos por centros de rehabilitación (anexos) y operativos en zonas frecuentadas por personas en situación de calle.

María de la Luz explicó que quienes habitan estos espacios pueden aportar información valiosa, ya que, en ocasiones anteriores, se han registrado casos en los que han logrado reconocer o dar referencias de personas buscadas por sus familias.

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“Nosotros nada más buscamos a nuestros seres queridos, no buscamos culpables”, expresó, al puntualizar que el único objetivo es obtener datos que permitan devolver un nombre, un rostro y un hogar a quienes llevan años esperando.

Desde 2017, estas familias han participado en búsquedas masivas y han aprendido a tejer redes de apoyo mutuo para sostenerse en medio del dolor. Una de sus constantes es llevar consigo las imágenes de sus hijos y colocarlas en las cabeceras de sus camas, donde cada mañana renuevan la promesa que las impulsa a levantarse: “Por ti, hoy voy a luchar”.

Entre fotografías, recorridos, cuestionamientos y una esperanza que se niega a extinguirse, los familiares continúan caminando. Para ellas, buscar no es una actividad de un solo día ni una protesta pasajera; es la prueba viviente de que el amor de madre no caduca y de que, mientras exista una sola posibilidad, seguirán adelante.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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