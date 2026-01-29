Piedras Negras: Refuerzan control ganadero y combate al abigeato con capacitación jurídica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de reforzar la legalidad en el movimiento de ganado y combatir los delitos que afectan al sector ganadero, autoridades estatales llevaron a cabo el curso “Acciones administrativas y delitos que afectan a la ganadería”, dirigido a agentes del Ministerio Público de la región norte del estado.

La capacitación se realizó por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez y formó parte de una estrategia de coordinación interinstitucional para fortalecer el control, la vigilancia y la correcta aplicación de la ley en la comercialización y traslado de ganado, informó Adolfo Miranda, coordinador de Desarrollo Rural en la zona norte.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe proceso de admisión 2026

Las actividades se desarrollaron tanto en las instalaciones del 12º Regimiento como en la sede de la Fiscalía, con la participación de personal encargado de la procuración de justicia.

El curso fue impartido por el licenciado Isaías Montemayor, quien explicó los principales procedimientos administrativos y jurídicos que deben aplicarse cuando se detectan irregularidades en el manejo del ganado.

Durante la jornada, los agentes recibieron capacitación para verificar que la documentación requerida para el movimiento de ganado se encuentre en regla, un aspecto clave para garantizar la procedencia legal de los animales y prevenir delitos como el abigeato.

Asimismo, se abordaron los elementos básicos para la identificación del ganado, entre ellos el fierro de herrar, el arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga) y las señales de sangre, mecanismos que permiten acreditar la propiedad y asegurar la trazabilidad de los animales.

Con estos conocimientos, los agentes del Ministerio Público podrán realizar revisiones más eficaces, detectar posibles actos ilícitos y aplicar las sanciones administrativas o penales correspondientes, lo que contribuirá a brindar mayor certeza jurídica y seguridad al sector ganadero.

TE PUEDE INTERESAR: Políticos de Coahuila se ponen románticos para San Valentín; regalan boletos y sesiones de fotos

Finalmente, Adolfo Miranda destacó que este tipo de capacitaciones fortalecen la coordinación entre dependencias estatales y representan un paso importante en la protección del patrimonio de los productores ganaderos de la región norte de Coahuila.